Fimucité distingue a 'The Birdcatcher'

El jurado de la sección oficial a concurso de la decimotercera edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), formado por los músicos Osvaldo Montes (en calidad de presidente) y Harry Manfredini, los cineastas canarios Vasni Ramos y Mercedes Afonso y Gorka Oteiza, creador de la web especializada en música de cine SoundTrackFest, ha considerado la música de la cinta noruega, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, The Birdcatcher, escrita por Jim Copperthwaite, merecedora del Premio Fimucinema Alex North a la mejor partitura original de la edición 2019 de la sección oficial a concurso de Fimucité, "por su acertada presencia en la película, siempre equilibrada y sin caer en excesos melodramáticos, permitiendo al espectador experimentar y sentir el viaje de una persona normal atrapada en medio de la guerra".

El Premio Fimucinema a la Mejor Partitura Original en la categoría de documental fue para Olivier Militon, por The Superpowers of the bear, "por el desafío narrativo de la creación de una partitura musical para un documental tan complejo, evocando la esencia del asombro por el descubrimiento y con unas acertadas pinceladas étnicas".

En el apartado de cortometraje, el Premio Fimucinema a la Mejor Partitura Original recayó en Mathieu Alvado por Rebirth. El jurado destacó "la capacidad de su música de fusionarse con una historia tan extensa y compleja y convertirse en su corazón y motor principal, sin necesidad de más complementos."

Y en lo referente a la Mejor Canción Original, el Premio Fimucinema fue para Lo que siento por ti, obra de Frank Ceara (letra) y Pengbian Sang (música), "por asumir los dos elementos principales de la película, el corazón y el humor, adaptándose a la evolución de la propia historia".

El anuncio y entrega de los galardones tuvo lugar en el concierto Campeones de la Gran Pantalla, celebrado ayer en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, bajo la batuta de José Antonio Cubas al frente de la Joven Orquesta Sinfónica de Fimucité, conformada por alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, así como un grupo de talentos de Cracovia, invitados a unirse en este recital a los intérpretes canarios en el marco del acuerdo de intercambio internacional con el Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF),

Fimucité 13, dirigido por el reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, celebró su decimotercera edición con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Audi Canarias, Teleférico del Teide, y con la colaboración de la Fundación SGAE, entre otras entidades.