Siete grupos celebran esta noche en La Laguna el Reggae Can Festival

La Plaza del Cristo de La Laguna acoge hoy, a partir de las 20:30 horas, las actuaciones de Chalart58 & Matah, Ras Kuko Guest Emeterians Backed By One Xe Band, The Conqueror Project, Ayo Lion y Simmer Dub, Miguel Caamaño, Lava Sound y Tenerife Dancehall Crew, primero de los conciertos del Reggae Can Festival, que está incluido en las Fiestas del Cristo de La Laguna.

Este evento con los sonidos jamaicanos llega este año a su quinta edición con un programa cargado de música y con un refuerzo notable en su compromiso social, además de con novedades como el apoyo directo del Rototom Susnplash European Reggae Festival, la mayor cita de reggae del continente, una forma de apuntalar su proyección nacional e internacional.

En este sentido, también cabe destacar el acuerdo de colaboración con el programa de radio especializado en reggae Alma de León, que dirige Miguel Caamaño y que se emite Radio 3.

Reggae Can Festival también tendrá presencia este año en La Gomera y El Hierro, aunque en esta última isla está aún por determinar. En la Isla Colombina, donde contará con un cartel integrado por Ruts & La Isla Music, Chalart58 & Matah, Dadda Wanche y Miguel Caamaño, se celebrará en Valle Gran Rey, en el recinto portuario de Vueltas, el 28 septiembre a partir de las 20:00 horas.

Los tres conciertos se llevarán a cabo bajo el epígrafe Reggae contra el plástico. El festival potencia también su compromiso social con acciones concretas como la visibilización del arte y la creación de la mujeres, a través de su programa No woman, no cry; la oferta de un espacio específico para las personas con movilidad reducida que atienda a sus condiciones y al que podrán acceder para poder disfrutar de los conciertos, a través del programa One love; acciones que favorezcan el desarrollo sostenible, como la utilización de vasos reutilizables, a través del programa Rompen las olas; y la propuesta de un concierto para toda la familia, con horario adaptado, con el que transmitir a las nuevas generaciones la emoción particular de la música en vivo y en el que los niños sean los receptores especiales del aforo.

La rueda de prensa celebrada ayer para su presentación contó con la presencia de Alfredo Luaces, director general de la Fundación Cajacanarias, quien señaló que "este proyecto ha destacado por su equilibrio técnico, presupuestario y sus objetivos".

Por su parte, Ruth Barreto, directora de la cita, indicó que este "seguimos con la senda de la variedad y de la calidad y todo ello dentro del género, apostando por lo que nos define que es la difusión, visibilidad de los artistas que hacen reggae en Canarias".

De igual manera señaló que "el compromiso en los mensajes de las canciones diferencia a ésta de otras citas, destacando la justicia, la igualdad, el amor universal y el optimismo. La Unesco ha nombrado a la música reggae Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

También aludió a la importancia de "apoyar tanto a los artistas emergentes como a los veteranos y sus composiciones originales y propuestas artísticas. El patrimonio musical es uno de los protagonistas del Reggae Can Festival".