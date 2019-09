José Delgado Salazar expone sus fotografías de barcos en el Círculo XII

El Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife inauguró el pasado 3 de septiembre una exposición fotográfica de José Delgado Salazar compuesta por 151 imágenes de grandes barcos llegados al puerto de Santa Cruz de Tenerife y otras relacionadas con este entorno portuario.

La muestra, en la que el autor de 88 años de edad ha reunido imágenes tomadas con multitud de cámaras fotográficas desde sus años de infancia hasta la actualidad, puede visitarse hasta el 17 de septiembre en la Sala de Exposiciones que la entidad social tiene en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, de lunes a sábado de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Francisco Perera Molinero, máximo dirigente del Círculo de Amistad XII de Enero, presidió el acto de inauguración de la retrospectiva fotográfica que fue presentada por Emilio Abad Ripoll, escritor y miembro de la Tertulia Amigos del 25 de Julio, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de la Asociación de Militares Españoles Escritores, de la Asociación Hidalgos de Nivaria y de la de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias.

En este acto también estuvieron presentes Conrado Rodríguez-Maffiotte, director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Bioantropología; Fátima Hernández Martín, directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife; y Ana María Díaz Pérez, vocal de cultura y biblioteca del Círculo de Amistad XII de Enero, así como otros miembro

s del club social, familiares y amigos del autor de la muestra y aficionados a la fotografía.

La retrospectiva fotográfica de José Delgado recoge imágenes de barcos como el Correíllo La Palma, el Albatros, el Arión, el Black Prince, el Deutchland, el yate de lujo Sea Cloud, el barco turco Akdeniz, el ruso Odessa y otros con tanta historia e importancia para Tenerife como fueron el JJ Sister y el Manuel Soto.

Fotografías

Además, la colección expuesta incluye fotografías de los grandes cruceros que han ido superándose progresivamente, tanto en longitud como en capacidad de pasajeros, entre los que se encuentran el Disney Magic, Costa Victoria, Costa Serena, Costa Europa, Queen Victoria, Aida Blue, Splendour of the Seas, Navigator of the Seas, Voyager of the Seas y Queen Mary II.

En la exposición también se encuentran representados los buques escuela con imágenes del Cristhian Radich y del Mir, así como otras fotografías relacionadas con el propio entorno portuario, como la única grúa que se mantiene en la actualidad, preservada como pieza de museo; imágenes panorámicas de los muelles.