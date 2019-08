Un mes para ver al 'Rambo' de Tenerife

La productora lanza el cartel oficial, el tráiler en español donde se ve perfectamente la ciudad de Santa Cruz y adelanta algunos fotogramas

Ya es oficial, la última entrega de la saga Rambo, titulada Rambo, last blood, tiene fecha definitiva para su estreno en las salas de todo el país: será el viernes 27 de septiembre. Además, los responsables de esta superproducción rodada en buena parte en la Isla acaban de estrenar el póster de la cinta, en el que se puede ver a un Silvester Stallone en blanco y negro que sostiene un arco y una flecha. Asimismo, Vértice 360, la responsable de la distribución de esta nueva entrega cinematográfica en España, ha dado a conocer algunas nuevas imágenes de la cinta en forma de fotogramas y algunos detalles del rodaje.

Rambo V fue rodada en la Isla en noviembre de 2018. Durante cinco semanas, varias localizaciones de Santa Úrsula, El Rosario, Puerto de la Cruz y numerosas zonas del área metropolitana se convirtieron en lugares de rodaje. El paso de esta superproducción por la Isla dejó para la historia imágenes inolvidables como las del actor de Rocky saludando a los vecinos santacruceros en el barrio de Los Gladiolos o posando con el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil.

Pese a que el trailer de la cinta salió a la luz a finales del pasado mes de mayo, los seguidores de Rambo pueden disfrutarlo ya doblado al castellano. "He vivido rodeado de muerte, he visto morir a las personas que amaba. Unos murieron rápido con una bala, de otros no quedó nada para enterrarlos", relata el protagonista en voz en off en este pequeño adelanto. "Ha llegado el momento de enfrentar a mi pasado. Y si vienen a buscarme, desearán la muerte", añade, para concluir: "quiero venganza, quiero que sepan que la muerte se acerca y que no hay nada que puedan hacer para impedirlo".

Además, el trailer de Rambo, last blood muestra dos impresionantes panorámicas donde se distingue perfectamente el perfil de Santa Cruz de Tenerife. En estas primeras imágenes de la película se aprecian las dos torres de la capital, el estadio Heliodoro Rodríguez López y el Auditorio de Tenerife, al fondo.

Esta será la quinta entrega de la saga del veterano John Rambo, que arrancó en 1983. En esta ocasión, el guion corre a cargo de Matthew Cirulnick y del propio Stallone. Además, los españoles Óscar Jaenada, Paz Vega y Sergio Peris-Mencheta, entre otros, acompañan en el reparto al conocido actor norteamericano.

Según precisa Vértice 360, han pasado ya casi cuatro décadas desde el estreno de la primera película (Acorralado) y desde entonces el público ha visto a este personaje en la gran pantalla tres veces más a lo largo de este tiempo: Acorralado II, Rambo III y John Rambo.

En esta cinta rodada en parte en la Isla, Sylvester Stallon interpreta de nuevo al mítico héroe de acción creado por David Morrell, un veterano de guerra de Vietnam que utiliza sus conocimientos militares para impartir justicia: John James Rambo.

Sinopsis de la película

Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate.