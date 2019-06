Marvel negocia el rodaje de su nueva superproducción en Canarias

El rodaje de 'Los Eternos' arranca a finales de año

Los estudios Marvel, la poderosa franquicia cinematográfica que más dinero ha recaudado en toda la historia del cine, negocia el rodaje de su próxima superproducción en tres islas del Archipiélago el próximo otoño de este año. Así lo confirman fuentes oficiales dentro del sector audiovisual canario sobre el que constituiría un paso definitivo para la consagración total de Canarias como uno de los principales destinos internacionales de rodajes cinematográficos, series y spots de televisión.

En la estela del exitoso estreno mundial de Vengadores: Endgame la pasada primavera, que ya se erige en la segunda película más taquillera de todos los tiempos -sólo superada por Avatar (2009), de James Cameron-, Marvel cierra la tercera etapa de su denominada Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que se inscriben las 23 superproducciones de superhéroes basadas en los personajes de Marvel Cómics.

En esta línea, el estreno de Spider-Man: Lejos de casa, el próximo 5 julio en España, inicia una nueva etapa para el UCM, en la que Canarias se prefigura como una de las posibles localizaciones de su próxima gran producción.

En estos momentos, la franquicia ya rueda la película Viuda Negra (Black Widow), protagonizada por la actriz Scarlett Johansson, que interpreta a uno de los personajes favoritos de los fans de Marvel: la agente Natasha Romanoff o Viuda Negra, que se embarca en su primera película en solitario. Su rodaje arrancó hace unas semanas en Noruega y continúa estos días en Budapest, con David Harbour (Stranger Things) y Florence Pugh (Mujercitas) como parte del reparto principal y cuya fecha de estreno apunta a mediados del próximo 2020. Sin embargo, la cuarta fase del UCM ya alberga una segunda cinta en preproducción titulada Los Eternos (The Eternals), que no para de generar una creciente expectación entre los seguidores más acérrimos de Marvel.

Ambiciosa

Esta nueva gran apuesta de la franquicia, la más ambiciosa de esta nueva era del UCM, se basa en los cómics creados por Jack Kirby, protagonizados por los denominados Eternos, una raza de seres celestiales con poderes suprahumanos para defender la Tierra.

La hoja de ruta de los estudios Marvel sitúa el inicio del rodaje de esta superproducción a finales de este año y, en pleno proceso de negociaciones con distintos productoras y estrellas hollywoodienses, ya se ha confirmado la participación de los actores Richard Madden (Juego de Tronos) y Kumail Nanjiani (Sillicon Valley) en el reparto.

Además, en el apartado femenino, las estrellas que ya se encuentran en conversaciones con Marvel se corresponden con las aclamadas actrices Angelina Jolie y Salma Hayek, quienes podrían aspirar al mismo papel como la superheroína Sersi. Otro de los nombres que ha sonado con fuerza ha sido el del actor Keanu Reeves, como el posible villano de la película. Por otra parte, la directora china-estadounidense Chloé Zhao, que ha dirigido películas independientes como The Rider, tomará las riendas de la dirección en esta nueva aventura. Su fecha de estreno apunta a finales del próximo 2020.

Y más lejos en el calendario de los Estudios Marvel para los próximos años desfilan los títulos Guardianes de la Galaxia Vol. 3, entre cuyos posibles fichajes suena el de la oscarizada Lady Gaga; seguido de otras secuelas, precuelas y apuestas por nuevos personajes de los cómics, y como colofón, la ya esperadísima quinta entrega de Vengadores, con un nuevo crossover de superhéroes que, a falta de datos concretos sobre este proyecto, ya cuenta con fecha de estreno en la primavera de 2022.

La saga de Vengadores, integrada hasta la fecha por cuatro películas que han batido récord en taquilla, ya se consolida, en términos absolutos, como la saga más taquillera de la historia, con una recaudación total de 7.724.221.803 de dólares.

No obstante, lo que parece evidente es que Vengadores 5 no se constituiría como una entrega continuista con respecto a sus predecesoras, sino que dibujaría un escenario nuevo dentro de la saga más aclamada y taquillera de Marvel, que serviría como un paso de testigo de Capitán América, Thor, Hulk o Iron Man a una nueva generación de superhéroes, que incluso podrían designarse como los Nuevos vengadores.

Así, con la mirada fija en los próximos pasos de la adaptación cinematográfica de Los Eternos, la celebración de la próxima edición de la Comic-Con de San Diego entre el 18 y el 21 de julio se perfila como un escenario clave para que los estudios Marvel que regresa a este encuentro de carácter internacional tras un año de ausencia, desvele más novedades sobre sus futuros derroteros.

Internacionales

Con todo, la de Marvel no sería la primera superproducción o saga internacional que se enmarca en Canarias como plató cinematográfico, donde han recalado numerosos rodajes de Rambo V (Tenerife), Fast & Furious VI?(Tenerife), Wonder Woman 2 (Fuerteventura), Han Solo. Una historia de Star Wars (Fuerteventura) o Jason Bourne 5 (Tenerife), así como, recientemente, la serie The Witcher, de Netflix (Gran Canaria y La Palma), filmada este año. Además, en el plano nacional, Movistar+ exhibe la serie Hierro, una coproducción gallego-francesa, filmada íntegramente entre El Hierro y Tenerife.

En lo que va de año, Canarias ha acogido el rodaje seis largometrajes y cinco series, entre las que destaca la película estadounidense Wasp Network, de Olivier Assayas, con Penélope Cruz y Édgar Ramírez como protagonistas, o Las Consecuencias, de la cineasta venezolana Claudia Pinto, protagonizada por Juana Acosta, que culmina este fin de semana en la isla de La Palma.