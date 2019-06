Una antología poética editada en Canarias excluye a autoras isleñas

El debate ha saltado a las redes sociales. La editorial Baile del Sol publica una antología poética de mujeres que entre sus 78 nombres no incluye a ninguna canaria.

"Por supuesto que en Canarias hay mujeres poetas que cabrían en esta antología, algunas de ellas con libros publicados en nuestra editorial, como también las hay de otras latitudes", expresaba a propósito el editor de Baile del Sol, Tito Expósito, en Facebook.

Continuando con su relato subrayó que en cualquier antología "se quedan fuera autores o autoras que nos podría parecer que merecen formar parte de ella" y, en este sentido, aseguraba: "Yo también echo a alguna de menos, pero no precisamente por su lugar de nacimiento o residencia", matizaba.

Sostiene que, en sus 27 años como editor, "jamás he dado instrucciones a las personas que han publicado en la editorial acerca del contenido de sus obras y, en este caso, como en todos, respeto el trabajo de Alberto García-Teresa en la selección de Insumisas".

Y abunda el editor en la tesis de que la antología "no pretende ser una muestra geográfica", de tal forma que en Insumisas "no hay mujeres de todos y cada uno de los lugares del Estado español; no creo que ese fuera uno de los objetivos del libro".

A propósito, recuerda el editor el hecho de que Baile del Sol ha publicado otras dos antologías centradas en lo que se conoce como poesía de la conciencia, en concreto los títulos 22 pandoras, poesía alternativa española y también 11 poetas críticos en la poesía española reciente, donde destacó el hecho de que aparecen firmas canarias, como es el caso de Silvia Rodríguez y Daniel Bellón, respectivamente, "y están ahí por decisión de los antólogos y no por una cuestión de la editorial".

Es más, el editor se muestra convencido de que esta antología "podría haber aparecido en nuestra editorial como en cualquier otra radicada en cualquier punto geográfico del Estado" y deja claro que "para que fuera editada por nosotros no se exigía la condición sine qua non de que se tenía que incluir a alguna autora, bien nacida o residente en Canarias".

Alicia Llarena, escritora y catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, confiesa que tiene "una muy vaga idea de la existencia de esa antología" a través de Facebook. "De ahí en adelante no sé nada más, ni quiénes son las poetas, ni los criterios de selección, algo que me gustaría conocer más a fondo para poder opinar sobre el tema".

En todo caso, y tratándose de una editorial canaria, Llarena estima que "debiera conocer la producción de poetas insulares o bien asesorarse al respecto para de esta manera poder sugerir la inclusión de las mismas".

No obstante, sostiene que "la selección de poetas es responsabilidad única del editor de la antología". Y desde ese punto de vista apunta a "su desconocimiento de la poesía canaria, donde hay mujeres notables con repercusión en el ámbito nacional", por lo que tal exclusión la entiende como "una señal de alarma que nos debe llevar a reflexionar sobre la proyección de la literatura que hacemos en las islas y qué mecanismos hay que corregir o implementar para que esa proyección sea mayor y, sobre todo, justa en el terreno de juego de la cultura del país".

Y le preguntaría directamente al editor el por qué de esta ausencia, "si es por desconocimiento o ignorancia, si por algún criterio temático, estético o de otro tipo, para salir de dudas y dar claridad a este debate".

Pero más allá, Llarena considera "doloroso, lógicamente, que esta antología la edite, precisamente, una editorial insular".

Poemas críticos

Tal y como presenta esta obra la editorial Baile del Sol, Insumisas está integrada por una antología de poemas críticos de mujeres poetas con un espectro amplio de voces y matices, diversa estéticamente, plural en su composición; siempre beligerante e inconformista. Agrupa poemas de cuestionamiento, de impugnación, de denuncia, que miran de frente los mecanismos, causas y consecuencias de la desigualdad social de un sistema ideológico y económico excluyente, ecocida y heteropatriarcal. Sin pretender acotar ningún terreno, subraya la existencia y el vigor de unas posiciones políticas y poéticas relevantes, que abren e impulsan vías para la reflexión, el debate y la puesta en marcha de prácticas para la emancipación con sus versos. Aspira a ser un punto de partida, un refuerzo y un impulso; una obra que aporte y que refleje la fortaleza de la poesía crítica escrita por mujeres en castellano en el Estado español en la actualidad. Y que pueda servir, si es necesario, como documento de trabajo y como acompañamiento. Que sea, en definitiva, una herramienta más en una lucha con distintos frentes que no podemos eludir.

La selección ha corrrido a cargo de Alberto García Teresa (Madrid, 1980), doctor en Filología Hispánica, y los primeros ejemplares llegaron este domingo a la Feria del Libro de Madrid.