Afortunadas Islas Canarias presenta su colección 2019

Afortunadas Islas Canarias, marca canaria liderada por la economista y experta en marketing Isabel Torres Quevedo, quiere sorprender esta nueva temporada 2019 con un catálogo renovado de bolsos y nuevos lanzamientos de productos, para lo que estrena una nueva línea de fundas estampadas para proteger el portátil, abanicos de diseño y bolsos y camisetas infantiles.

Afortunadas, que nació con el objetivo de convertirse en el souvenir estrella de un destino, el de las Islas Canarias, se ha convertido con el paso del tiempo en una marca de moda buscada tanto por visitantes como por locales.

"Mi motivación era utilizar como recurso el paisaje isleño en productos de moda de alta calidad y diseño, de forma que una prenda o un accesorio sirvieran como recuerdo de una estancia en las Islas. Pero la marca ha ido evolucionando y ha conectado con el público canario y el peninsular, no solo con el extranjero, y eso me ha obligado también a crecer en línea de productos, ya no solo ofrecemos bolsos de todo tipo, que son nuestro sello, sino también monederos, camisetas, fundas de ordenador, accesorios y abanicos. Y seguiremos creciendo poco a poco", asegura Torres.

La flora, la fauna y el paisaje de las Canarias están siempre presentes en Afortunadas. Algunos de sus estampados son fácilmente identificables y son los más solicitados por sus clientes. No obstante, otros estampados son más genéricos, "pensados para aquellos que se decantan por los motivos florales, urbanos o marinos, sea cual sea su procedencia o inspiración", explica la diseñadora, que añade: "Siento pasión por las cosas bonitas y bien hechas. Considero que la búsqueda de nuevos materiales, imágenes y soportes de calidad es lo que ha generado el éxito de mi marca, que está siendo recompensada por la aceptación del público".

Afortunadas Islas Canarias es la auténtica definición del casual chic. Los bolsos de la firma -pouches, minipouches, clutchs, totes, minis, bandoleras, shopping bags o weekend bags- son ideales para una noche informal, un día de playa, o para llevar objetos personales en el día a día... también para cualquier otro outfit, simplemente por saborear el placer de sentirte acompañada de un complemento único. Ahora, también, con el lanzamiento de nuevas líneas de productos, la marca se prepara para crecer y llegar a un público mucho más heterogéneo.