Patricia Gualinga: "La destrucción de la Amazonia constituye la destrucción del planeta"

Patricia Gualinga (Sarakuya, en la Amazonia de Ecuador, 1969) está considerada una de las diez mujeres más influyentes en la defensa del planeta. El 21 Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), que se celebrará en Garachico desde este sábado hasta el 2 de junio, le concederá el premio Brote Activismo Medioambiental por su lucha de su pueblo Sarakuya contra las todopoderosas empresas internacionales de explotación petrolera.

¿Qué valor le otorga al reconocimiento que le concede el Ficmec de Garachico?

Es un valor muy grande, porque muchas mujeres activistas que yo he admirado por su valentía, tenacidad y compromiso han recibido el premio y algunas han dado su vida por la protección del ambiente y los derechos humanos, para mi significa mayor responsabilidad para continuar luchando por la defensa del Amazonas.

¿Cómo se convirtió en activista?

Nací y crecí en una casa con una familia de líderes que defendían los derechos de los pueblos indígenas, nunca pensé que yo tenía esa fuerza, cuando la empresa petrolera ingresó arbitrariamente con violencia en el territorio Sarayaku temí por mi familia, y sin darme cuenta era parte de la lucha y resistencia del Pueblo, me di cuenta de que mi hogar, la Amazonia estaba amenazada, que el gobierno concesionaba bloques petroleros a empresas transnacionales y ellos se convertían en el verdadero gobierno en nuestros territorios, que nuestra visión del cuidado ambiental no era respetado, que había demasiada injusticia y dolor. Al ir contra todas estas injusticias al denunciar en el mundo esta situación, al plantear nuevas formas, sin darme cuenta y sin saberlo me identificaban como lideresa y activista.

¿Qué es la selva viviente?

La selva viviente es una nueva forma de ver la relación hombre-naturaleza, es la propuesta que nace desde la visión más profunda de los pueblos indígenas. Es la conexión y el equilibrio del planeta, es el reconocimiento de que la naturaleza, la tierra es un ser vivo consciente, sujeto de derecho, como uno de los biomas [paisaje bioclimático] más importantes para el planeta tierra.

¿En qué consiste el movimiento Mujeres Amazónicas?

Es un movimiento de mujeres que defienden su territorio, la naturaleza y que denuncian todos los abusos que han sufrido con su propia voz. Es un movimiento de lideresas de base comprometidas con la defensa del territorio y el ambiente, es un movimiento nuevo que nace en mi provincia, Pastaza. Estoy honrada de ser parte de ellas.

¿Qué importancia tiene la Amazonia para el mundo?

La Amazonia es imprescindible para el mundo, aparte de ser el pulmón del mundo es una de las fuentes de agua dulce más importante del planeta, aparte de eso su ecosistema es uno de los pocos biomas que mantienen el equilibrio ecosistémico. La destrucción de la Amazonia constituye la destrucción del planeta, y el desequilibrio total, nuestra lucha no es solo por nuestros derechos, es una lucha por toda la humanidad.

¿Cuánto se ha reducido la Amazonia en lo que llevamos del siglo XXI?

Desde el año 2000 hasta el año 2017 se han perdido 29,5 millones de hectáreas, lo que constituye una pérdida del tamaño de mi país, Ecuador. Es terrible.

¿Qué opinión tiene del movimiento global que está surgiendo relacionado con el cambio climático?

Es una esperanza que los jóvenes hayan tomado el destino en sus manos, la protección del ambiente no es solo tarea de los activistas, si no de toda la sociedad, porque todos estamos viviendo en un mismo planeta tierra

¿Cómo el pueblo de Sarakayu ha conseguido resistir los intentos de explotación petrolífera durante 30 años?

Sarayaku actualmente tiene 1.350 habitantes, y ha conseguido resistir mediante una organización, concienciación, haciendo valer sus derechos consagrados en las leyes y la Constitución, visibilizando la lucha con estrategia comunicacional y teniendo una red de aliados estratégicos.

¿Qué debería de aprender la sociedad occidental de los pueblos indígenas? ¿Y viceversa?

La forma de relación que tenemos los pueblos indígenas con la naturaleza, en el sentido de respeto a nuestra madre tierra. Y viceversa, ya hemos aprendido bastante sobre cómo la sociedad occidental valora lo escrito en papel, lo que se difunde, la comunicación.

¿Por qué cree que hay gente que piensa que los pueblos indígenas son arcaicos?

Porque no nos conocen y se forman estereotipos. Ahora la ciencia empieza a darnos la razón, pero han tardado demasiado tiempo.

¿Cuál es su concepto de felicidad?

La felicidad para mí es el respeto y la armonía, sentir la naturaleza, su fuerza, su paz y hacer las cosas de una manera correcta, dar valor a la vida natural, a la energía pura sanadora de la naturaleza y la no destrucción de nuestro hábitat. Trato de no pensar en eso, me cuido, cuido a mi familia e intento no paralizarme por eso, vivo con humildad agradeciendo a la divinidad cada día de mi vida.