Manny Manuel llega a Puerto Rico "agradecido de la vida" tras la polémica en Canarias

El cantante puertorriqueño Manny Manuel afirmó hoy en su isla natal, en sus primeras declaraciones a la prensa local tras el suceso que protagonizó en febrero pasado en Canarias, sentirse "agradecido con la vida" y "de las oportunidades" que le dio la vida después de dicha situación.

"Hay que estar agradecido todos los días, todas las mañanas, de levantarse y respirar. Y luego, en el caminar y en el transcurso de la vida, las experiencias gratas y las no tan bonitas, que son las que te enseñan a discernir, a tener malicia, a escoger, a saber quién es quién y tener un entorno saludable en tu vida", sostuvo.

Ese mismo agradecimiento al cual el cantante de merengue detalló a su llegada a Puerto Rico después de varios meses de ausencia, fue por "las personas que han estado conmigo, y no se han hastiado de mí" pese a las circunstancias que enfrentó.

"En mi caso, veo a una persona en el suelo, no puedo dejarlo en el suelo, tengo que levantarlo, aunque sea un deambulante. A veces los deambulantes son ángeles que pone el destino y el universo del camino de cómo te comportas y no te das cuenta. A un amigo le doy la mano, en vez de patearlo", enfatizó.

Cruz Manuel Hernández, nombre verdadero del artista, fue centro de la atención mediática después de que el pasado 24 de febrero fuera obligado a bajar del escenario en el que actuaba durante el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria debido al estado, presuntamente de embriaguez, que presentaba.

"Hay un antes y luego. La visión es total, la perspectiva de vida es otro, el círculo, el entorno es otro. Caer, levantarse y caminar con otro aire, con otra sabiduría", enfatizó el artista boricua de 46 años.

Tras el incidente, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz cancelaron sus restantes presentaciones previstas para los carnavales.

Sobre el asunto, el llamado "Rey de corazones" aseguró que no actuó borracho, y atribuyó el incidente a que había tomado unos ansiolíticos antes de subir al escenario porque había recibido "noticias familiares difíciles desde Puerto Rico".

De igual manera, desmintió que fuera internado en alguna institución sanitaria para presuntamente recibir tratamiento de desintoxicación de alcohol.

"Nunca fui internado. Sí tengo que andar cuidadoso y con quien, pues la mente puede ser tan buena, como tan mala. No voy a aceptar personas tóxicas ni de malas influencias y poco a poco se van", enfatizó.

"Ya yo pasé esa página. No es que digo que caminaré y no a resbalarme. Vamos a tener nuestras experiencias, bajas y altas hasta los suspiros de mis vidas", agregó el artista, quien actualmente reside en el estado de Virginia (EE.UU.), donde dijo que ha "encontrado mucha paz".

A su vez, afirmó estar "muy agradecido de las oportunidades que la vida me da", como el residir en Virginia, donde además dijo que se está "desintoxicando mentalmente y otras cosas que necesito limpiar", de las cuales no detalló.

Pese al incidente en España, el artista boricua adelantó que en agosto volverá a presentarse en las islas que Lanzarote, Portaventura, Madrid y Valencia.

Igualmente, Manny Manuel dijo que hay un programa de televisión en España que quiere que éste sea el conductor del mismo, tal y como hizo en uno en Puerto Rico, pero aún no lo ha aceptado "pues la agenda musical está tomando un auge muy importante".