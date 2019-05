Diseño lagunero para las fiestas de Malasaña

Las manos de una anciana y de un niño crean, juntas, la imagen del arco de la plaza del Dos de Mayo, el corazón del madrileño barrio de Malasaña. El diseño es obra del joven artista tinerfeño Alberto Pérez (San Cristóbal de La Laguna, 1991). Esta imagen, dibujada en soporte digital, fue escogida para ilustrar una de las fiestas más señeras de cuantas se celebran en la capital, las fiestas de Malasaña. Como tal, ha inundado marquesinas y establecimientos de las calles de Madrid durante todas las fiestas, que comenzaron oficialmente el pasado 30 de abril y vivieron su días principales la semana pasada.

Las fiestas de Malasaña están entre las más reconocidas de Madrid Día de la Comunidad, rememoran el levantamiento popular contra las tropas napoleónicas en 1808. Son, además, unas fiestas especiales. "Son fiestas autogestionadas, realizadas y coordinadas a través de plataformas vecinales que se encargan de conseguir los fondos", explicó el propio Pérez, que tras estudiar Historia del Arte en Asturias se instaló en Madrid hace cinco años para estudiar Restauración, una formación que ha finalizado recientemente.

Pérez recordó ayer, desde Madrid, que la decisión de presentar un cartel al concurso de selección fue "fruto de una casualidad". "Una de mis amigas vive cerca de la plaza vio el cartel donde se anunciaba el inicio del proceso selectivo y me mandó una foto". El trabajo para crear la imagen se extendió durante unos 4 o 5 días y, para su sorpresa, su diseño resultó seleccionado. "La imagen simboliza precisamente la idea que se eligió este año como lema para las fiestas: haciendo barrio. Al tiempo que una anciana completa el arco como si de un puzle se tratara, un niño dibuja el otro lado. Eso es lo que quiere simbolizar la imagen, la conciliación de los vecinos, la unión de jóvenes y mayores".

El diseño, además, ha conseguido el beneplácito de todos sus vecinos. "Todo el mundo parece estar encantado y la verdad es que muchos comerciantes y dueños de locales me han comentado que les ha gustado mucho. El cartel tiene una temática amable, lejos de polémicas", indicó.

Pérez ha cedido su diseño de forma gratuita para las fiestas de un barrio del que se confiesa totalmente "enamorado". "Desde que llegué, Malasaña me acogió como su fuera mi casa. Es un barrio precioso, con sus cosas malas como todos, pero mantiene esa esencia que otros muchos han perdido", reflexionó el joven lagunero. "Malasaña es un barrio amable y cercano, eso es lo que he querido reflejar en mi cartel. Eso es especialmente importante para los canarios, que nos vemos siempre un poco fuera de lugar cuando llegamos", añadió. La experiencia de las fiestas de Malasaña le ha servido a este joven creador para darse a conocer. "Estoy apenas empezando y claro que me gustaría hacer cosas. La verdad es que van saliendo proyectos y claro que me gustaría seguir en esto. Estoy sorprendido, no es algo que me hubiese planteado", detalló.

Pérez ya hizo una exposición amplia, el pasado mes de agosto, en la Casa Canarias de Madrid. Titulada, Somos Canarias, estaba compuesta por una serie de 20 retratos realizados a plumilla de personajes de las Islas: César Manrique, Manolo Blahnik, María Rosa Alonso, Tomás Molares o Pedro García Cabrera, por ejemplo. "La planteamos entre el director de la Casa Canarias, Roberto Miño, y yo.", recordó. La muestra coincidió con la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Por este motivo, a la inauguración acudieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.

Sobre la posibilidad de exponer algunos de sus trabajos en Canarias, Pérez aseguró que sería "maravilloso". Hasta ahora ha tenido alguna experiencia similar de la mano de la que fuera su profesora de dibujo en la Isla, Inma Juárez. "También hice algunos dibujos para los poemas de mi padre", añadió. "Me encantaría trabajar y exponer ahí y, sobre todo, en La Laguna. Tengo muchos amigos allí vinculados al mundo del arte con los que me gustaría colaborar".