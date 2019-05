En defensa del rock canario

Los 80 Pasan Factura es una editorial que se sale de lo preestablecido. No solo porque edita libros sobre rock canario sino porque lo hace a contracorriente de modas. "Edito lo que no hay en el mercado", aclara el editor Yotty Delgado.

"El origen de la editorial se remonta a un fanzine, que luego se convirtió en un programa de radio en una emisora vecinal, en el año 2000", comenta Yotty Delgado, que forjó su pasión por la música asistiendo en los 90 a los conciertos de la extinta sala de conciertos Ruta 66, que se ubicaba en Valle de Tabares. "Después empezamos a editar libros sobre ideología política como Proceso a la CNT o Añoranzas políticas, una novela escrita en la década de los 40 en la cárcel del Puerto de Santa María. El primer libro musical que editamos fue Grandes éxitos, de Vicente Martín Abreu, en 2009", agrega.

"El objetivo de la editorial era tener por escrito documentación que solo estaba en la mente de las personas que lo vivieron. Nuestro cometido es poner en valor la música canaria de los 80 y su contexto socioeconómico. Al principio editaba sobre todo punk pero después también hemos editado música de los 60 y 70", especifica.

Los 80 Pasan Factura ha editado una treintena de libros, 21 de contenido musical, entre los que destacan Get on Your Knees! (2014), de Alejandro Ramos, que narra las vicisitudes de Los Canarios liderados por Teddy Bautista. Así como las publicaciones que se han agotado: Estremécete!!! (2011), de Antonio Reyes; Héroes del rock canario (2013), de José María de Páiz, y La discografía canaria del siglo XX (x), de Alejandro Ramos. "Sin embargo, el que más repercusión ha tenido tanto en las islas como fuera de ellas fue Islas canallas (2007), de la Zurda, que no va sobre música", apunta Yotty Delgado.

"Creo que el rock en Canarias no está marginado porque existe un festival llamado DocuRock, que se celebra en espacios [TEA o Teatro Guimerá] donde habitualmente no suele estar el rock. En las fiestas del Cristo de La Laguna ya han tocado bandas de rock, así como en las fiestas de San Ginés de Lanzarote. En la entrega de premios de la música canaria de este año, la mayoría de nominados eran grupos de rock. En Canarias Radio hay un programa que dirige Job Ledesma al que se le da mucho espacio. Existe un sello, el Hombre Bala, que edita grupos de rock emergentes. Esto no pasa solo en la actualidad, ya en los 80, se patrocinaban conciertos de grupos como Korrosión o Búfalo Blanco que tocaban en barrios como Añaza o El Sobradillo. La marginación que alguna gente ve en el rock no es el real", es la larga respuesta de Yotty Delgado cuando se le pregunta si el rock está marginado en Canarias.

"El grupo de referencia de rock canario es Los Canarios, por la repercusión que tuvieron fuera de Canarias y por cómo entendieron el negocio. El primer grupo de rock canario lo encontramos en 1959. Eran Los Apaches, cuyo primer nombre fue Los Rocking Boys. Aunque a título personal, los grupos que más me han influido han sido Familia Real y Escorbuto Crónico porque me permitieron entender la rebeldía y aspectos éticos y estéticos", esgrime.

Nuestros 80's. Cuándo morábamos las calles, es el último libro de la editorial, obra de El Cuarto Gato, del que se acaba de imprimir una segunda edición y que se presentará en la Feria del Libro de la capital tinerfeña el próximo 29 de mayo, a las 19:00 horas.

Discos y películas

Los 80 Pasan Factura también editan discos, algunos son pieza codiciada como Destruye de Familia Real. Han editado gran parte de la discografía de bandas clásicas del rock canario como Ataúd Vacante o Conemrad y grupos señeros del rock canario reciente como Guerrilla Urbana o Brutalizzed Kids. También han editado cinco películas. Tres llevan la firma de José María de Páiz: Catana, Pistol y DC. Teclados Fritos. Las otras dos son obra de Alejandro Ramos: Los electrónicos y Los 70. Rock en Canarias. Entre sus próximos proyectos se encuentra reeditar en primer álbum de Los Apaches de título homónimo. "Estamos preparando un documental sobre el creador de la histórica sala Club A-Go-Go (1967), Jesús Beltrán, que también fue el promotor de los primeros conciertos de rock en las islas. Fue el que trajo a Tenerife a Los Bravos en 1965, fue el que intentó traer a The Rolling Stones". Todos los libros, discos y películas de la editorial se pueden adquirir en su web los80pasanfactura.com.