Goyo Jiménez llega a Canarias con uno de sus mejores espectáculos

Hace ya 15 años que Goyo Jiménez armó uno de sus espectáculos más valiosos recreando el estilo de vida norteamericano con ingenio y una agudeza que le valió para conquistar decenas de teatros por toda la geografía española con un éxito absoluto de público. Entonces lo llamó Aiguantulivinamerica.

En el presente 2019 regresa con la segunda parte de esta visión crítica e ingeniosa: Aiguantulivinamerica2. Goyo Jiménez vuelve a afrontar una larga gira por alguno de los principales escenarios de toda España para volver a sacarle chispa a varios de los tópicos más reconocibles del modo de vida estadounidense. Con esta propuesta visitará también cinco islas del archipiélago en el próximo mes de abril: Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura. En la capital chicharrera actuará este próximo día 27, en el Pabellón Municipal Quico Cabrera en Santa Cruz de Tenerife. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.goyojimenez.es

Goyo Jiménez habla así su manera de dar vida y de desarrollar sus espectáculos: "Podría decir perfectamente que en mi caso el proceso de creación de mis monólogos nunca acaba. Considero, por sistema, que mis espectáculos no están terminados del todo, y así me obligo a que cada día sean diferentes, porque cada día tienen un sentido, un orden, unas tesis, etcétera, distintos. Eso sí: los cobro como si estuviesen concluidos y envueltos para regalo".

Con Aiguantulivinamerica2, Jiménez adelanta que "vuelven las comparaciones entre el fabuloso modo de vida estadounidense y el, digámoslo así, menos glamuroso ir tirando de los españoles. Vuelven Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy y un montón de nuevos personajes, metidos de lleno en situaciones absurdas que a todos nos suenan y fascinan. Vuelven el surrealismo, el disparate, la complicidad y el ingenio mezclados a partes iguales". Pero, sobre todo, vuelve el único e inimitable experto en asuntos americanos, Goyo Jiménez. A su lugar favorito, "al hogar de los valientes, a la tierra de la libertad".

Hace ya más de 25 años que el humorista natural de Melilla empezó a ofrecer sus primeros espectáculos: "Recuerdo que mi primera actuación remunerada, es decir, profesional, fue a muy temprana edad, prácticamente un adolescente. Dejo para otra entrevista el describir cómo había llegado a aquella situación. El caso es que salí al escenario y me puse a contar unas ocurrencias que había escrito sobre mi familia. Pues el caso es que recuerdo que al acabar la señora que organizaba el sarao me felicitó especialmente, porque había hecho mucha gracia a todo el mundo sin contar ningún chiste de mal gusto. Y luego me pagó como dan el dinero las abuelas, cogiéndote con una mano la tuya y deslizando el dinero doblado por debajo, como si estuviera comprando droga. Aquello sí que fue de buen gusto".

Abril será el mes de Goyo Jiménez en Canarias. Visitará cinco islas con la garantía de saber parodiar mejor qué nadie el modo de vida de los norteamericanos.