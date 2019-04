El TEA acoge un simposio sobre las relaciones entre arte y turismo

TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá entre el 7 y el 15 de mayo el simposio Encuentros salvajes. Arte y turismo en la era de la movilidad, que incluirá conferencias, proyecciones y seminarios con los que los asistentes reflexionarán sobre el turismo en su vertiente antropológica y cultural y su relación con el arte contemporáneo.

En colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y el grupo de investigación Turicom, contará con invitados de excepción, como el antropólogo y catedrático de la Universidad de California Davis, Dean MacCannell; la catedrática de Literatura Comparada de la Universidad de Standford, Juliet Flower-MacCannell; el catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I de Castellón, Vicente Benet; la antropóloga y profesora de la ULL, Marina Barreto; el profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la ULL, Carmelo Vega; el historiador y crítico de arte Mariano de Santa Ana; y el profesor de Estética y Teoría del Arte en la ULL, José Díaz Cuyás, quien se encarga de la dirección de este simposio.

Encuentros salvajes alude a nuestra relación y descubrimiento del otro, y cuando el contacto es un desconocido siempre supone una amenaza a la propia integridad. Cuando se trata de extraños de lugares remotos, nuestra reacción irá básicamente en dos direcciones: por un lado hacia un cierre defensivo o hacia una apertura confiada, a la asunción de la propia vulnerabilidad y al riesgo de cambios identitarios; por otro, apunta a una voluntad de hermandad y hospitalaria comunidad cuyo protagonismo público se encuentra hoy dificultado por la globalización y la crisis del concepto de democracia.

Si en The ethics of Sightseeing (2011) Dean MacCannell asumía el reto de abordar el fenómeno del viaje de ocio como un encuentro entre desconocidos desde una perspectiva ética, la publicación de su The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (1976) marcó el inicio de los estudios académicos sobre turismo, pues asumía la tesis de que "el ocio refleja la estructura social" (Veblen), pero concebía el viaje de ocio como un "ritual moderno"

En su reseña del documental Cannibal Tours (O'Rourke, 1987) MacCannell interpretaba la cultura contemporánea en términos de canibalismo, extendiendo esta metáfora extrema del Otro no solo al turismo, sino a toda la sociedad actual en su conjunto calificándola de neocaníbal.

La jornada de inauguración, el 7 de mayo, la abrirá Dean MacCannell, que disertará sobre los Orígenes del salvajismo político, con la proyección de Cannibal Tours (O'Rourke, 1988). El día siguiente Juliet Flower-MacCannell, autora de libros de referencia para la crítica cultural y el debate feminista en Estados Unidos, tratará sobre Sophie Calle y la Inevitable Persistencia de los Extraños, y se proyectará No sex last night (Sophie Calle, 1996).