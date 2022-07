Los precios de los paneles solares han bajado los últimos años, hay más ayudas para la instalación de paneles, y mientras, el precio de la electricidad se encarece. Aún así, ¿es el momento de cambiar a renovables, o es preferible esperar? Lo analizamos desde un punto de vista económico.

Precios de los paneles: Durante los últimos años el precio de los paneles solares ha descendido, pero esta bajada de precio ha sufrido una ralentización en los últimos años. También han aumentado su eficiencia conforme ha ido mejorando la tecnología, pero cada vez aparecen menos avances significativos. Esto significa, que salvo algún avance tecnológico imprevisto, los paneles solares actuales no experimentarán grandes mejoras en eficiencia durante los próximos años.

Además, en el contexto actual, lo previsible es que los precios de los componentes se encarezcan, debido a la subida de precios del combustible, por lo que es más posible, en un futuro próximo, que el coste de una instalación solar suba, en vez de descender aún más.

Coste de la electricidad: Nadie sabe cuánto se va a alargar la actual crisis energética, lo que sí sabemos es que los precios de la electricidad están subiendo como nunca. Los costes de la electricidad generada por fotovoltaica permanecen constantes: mientras haya sol, el coste no varía.

Teniendo en cuenta que los paneles suelen durar al menos 25-30 años, es un buen blindaje contra la incertidumbre respecto a los costes de la energía en el futuro.

Subvenciones y bonificaciones: En este momento hay más ayudas para la instalación de fotovoltaica que nunca antes, pero no todas son iguales. Las bonificaciones (en el IBI, ICIO o IRPF) varían según el municipio o la provincia, por lo que conviene conocer las ayudas activas para nuestra ubicación al valorar el coste de la instalación fotovoltaica. Estas bonificaciones se conceden siempre que se cumplan los requisitos para acceder a ellas.

Con las subvenciones la cosa cambia. Puede ser concedida o no, porque a menudo están activas hasta agotar fondos. También puede ocurrir que se conceda una subvención, pero no por el importe que se había previsto, por lo que siempre que se solicite una subvención, hay que tener en cuenta que no es seguro que sea concedida, o que sea concedida por el importe que se espera.

Tipo de instalación: Hay diferentes factores a tener en cuenta cuando se planifica la instalación de fotovoltaica en una vivienda o negocio. Los hábitos de consumo, la ubicación y orientación de los paneles, incluso su grado de inclinación, influyen en la captación de energía que se realiza.

Por ejemplo, en un hogar donde el mayor gasto energético se realiza de noche, puede ser muy útil añadir baterías para aumentar el ahorro energético, mientras que en un negocio diurno, o un colegio, El consumo energético se hace durante el día, por lo que las baterías pueden ser innecesarias.

Es importante hacer una valoración exhaustiva antes de instalar, e incluso prever la posibilidad de ampliar la instalación en un futuro.

Financiación: La financiación es un factor muy a tener en cuenta a la hora de instalar, ya que hoy en día no es necesario hacer inversión inicial al instalar paneles. Según Javier González, CEO de Estudio Termosolar, es posible lograr financiación hasta de 10 o más años, por lo que el coste de la instalación puede ser casi lo mismo, o incluso inferior a lo que se paga en electricidad antes de instalar. “Además, asesoramos y ayudamos en la gestión de ayudas y bonificaciones”, añade.

¿Con o sin baterías?

Aunque en España estamos lejos de cobrar la electricidad a un precio parecido al que se paga por ella, las opciones de compensación son cada vez más atractivas. De modo que la opción de incluir o no baterías depende más de los horarios de consumo. Las baterías son un componente caro, y de menos durabilidad que los paneles solares, pero cuando se consume más en las horas sin sol, pueden aumentar significativamente el ahorro.

También existe la opción de instalar sin baterías en un principio para ahorrar costes, y añadirlas más adelante. Es importante prever esto al realizar la instalación, para no tener que sustituir componentes como el inversor al añadir las baterías