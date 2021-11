Telefónica necesita tener el fútbol en su oferta audiovisual si quiere mantener los actuales niveles de rentabilidad. Si no los tiene, ya sea porque no puja por ellos o los pierde en la subasta próxima, el impacto en su rentabilidad se situaría en reducciones entre el 10% y el 45% de su Ebitda. Más allá de la rentabilidad neta que pueda obtener por la comercialización del fútbol televisado, los derechos futbolísticos son un valor creativo que permite a Telefónica aumentar sus ingresos de conectividad y es mucho mejor tenerlos que no tenerlos. Así lo señala un análisis de Barclays Research sobre el impacto de los derechos de fútbol televisado en las telecos.

Por otra parte, una análisis de J.P.Morgan Cazenove señala que la optimización de los contenidos, esencialmente el fútbol, ha permitido a Telefónica maximizar los ingresos por abonado, que en su caso serían un 60% superiores a los que consiguen sus competidores Orange o Vodafone. Si Telefónica, señala este análisis, no mantuviese los derechos del fútbol televisado, tendría que hacer frente a una gran contrapartida que, en pleno proceso de subasta de los derechos, no se atreve a precisar.

El análisis de Barclays señala que la propuesta de fútbol es esencial para que Telefónica pueda mantener un elevado número de suscriptores dispuestos a pagar un paquete premium que se sitúa por encima de ellos 81 euros mensuales (sin IVA). Un paquete de conectividad convergente de alta gama con televisión, velocidades de banda ancha de 1 Gps y un paquete móvil con uno de datos/voz/SMS ilimitados y otro con 5 GB de datos. Los contenidos de fútbol son los que sustentan una propuesta de esta magnitud, dice Barclays.

No hay datos precisos sobre el número real de abonados al fútbol que puede tener Telefónica. Barclays estima que pueden ser en torno a los 3,3 millones de abonados.

Con esa premisa ha elaborado tres escenarios que pueden producirse en el caso de que Telefónica no cuente con los derechos del fútbol televisado la próxima temporada. El escenario 1 estima que Telefónica pierde a todos los clientes que tienen fútbol, que se irían al nuevo operador con los derechos del fútbol; el escenario 2 prevé una pérdida del 50% de los clientes con fútbol, y el escenario 3 prevé que mantiene los clientes pero pierde el sobrecoste de tarifa que en los paquetes premium tiene el fútbol.

Según Barclays, si se presenta el escenario 1, Telefónica dejaría de ingresar más de 3.700 millones de euros, con una reducción de más de 2.100 millones en el Ebitda, una caída del 45%. En el escenario 2 la reducción de ingresos sería de más de 2.400 millones, con caída del Ebitda en más de 1.180 millones, un 24% menos. En el tercer escenario los ingresos perdidos serían de más de 1.560 millones, con impacto en el Ebitda de más de 470 millones, un 10% menos.

Barclays concluye que es imperativo para Telefónica mantener, de forma total o parcial, los derechos del fútbol.