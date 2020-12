El programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” ofrece cursos en Tenerife para mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión

La formación puede ser clave para la contratación laboral. Conscientes de ello, desde el Punto de Formación Incorpora de Tenerife, gestionado por la Fundación Ataretaco en el marco del programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”, se promueven cursos que abren nuevas oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad.

Es el caso de Airam, que tras estar en paro desde hace un tiempo empezó su recorrido en el programa Incorpora en enero de 2020 y gracias a un curso de auxiliar de supermercado en frescos pudo reinventarse. “Me interesó mucho porque casi toda mi experiencia laboral había sido en el sector de la hostelería y hacer este curso era una forma ideal de abrirme a un nuevo sector”, explica.

Gracias a la formación impartida por el programa, este tinerfeño se formó tanto en competencias transversales (como la importancia del trabajo en equipo y la correcta gestión del tiempo, entre otras) y otras especializadas del sector. Además, gracias al curso pudo empezar prácticas no laborales en Spar (Agrucan-supermercados), donde la empresa quedó tan contenta que decidió contratarle. Ahora, trabaja a jornada completa con dos días de descanso consecutivos, un empleo que ha llegado en un sector de alta demanda en tiempos de crisis, por la pandemia del coronavirus.

“Todo esto ha supuesto un cambio radical en mi vida. Lo necesitaba y ha sido una oportunidad que no he dejado escapar”, resume Airam, quien explica que tanto el personal de inserción de la entidad, Maite y Toño, como Macarena, su formadora, siempre se han mostrado muy predispuestos a ayudarle en lo que fuera necesario. “Me han enseñado que no hay nada que no se pueda resolver”, puntualiza.

El caso de Airam no es único. Es solo uno de los participantes en el programa Incorpora que ha podido realizar uno de los diez cursos que ha ofrecido este año el Punto de Formación Incorpora de Fundación Ataretaco y que han estado alineados con las necesidades surgidas de la pandemia, por lo que se han realizado formaciones en mantenimiento, personal de caja o productos frescos. En la actualidad, se están llevando a cabo tres cursos en limpieza con especialidad covid-19, reponedor de almacén y venta y monitor de comedor escolar.

Durante el tercer trimestre del 2020, más de 800 personas en riesgo de exclusión social, como Airam, han logrado un empleo con el apoyo del Grupo Incorpora Canarias gracias a la colaboración de 341 empresas contratantes.