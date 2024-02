Me preparo en una academia para opositar a la Policía Nacional. Intentaré que pueda optar antes de que acabe este año. No tengo un motivo exacto ni lo tenía claro hasta Bachillerato; solo que me gusta la Criminología y no renuncio a ella, incluso para acceder después de lograr el objetivo de ser policía. Soy muy cabezota y espero lograr ambas cosas con el tiempo.

¿Cuáles son sus aficiones?

Desde hace muchos años el gimnasio y el deporte. Me gusta hacer pesas.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Vi una publicidad de Rayco Ramírez, el diseñador, para un castin y me presenté junto a otras muchas chicas, más de ochenta, 84 exactamente. Era la primera vez y quedé entre las diez finalistas y tuve la suerte de ser la elegida. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Desde pequeñita quería intentarlo, pero no había podido.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

En ese momento me pasó de todo por la cabeza. También emoción al ver sentados delante a mis padres y abuelos, mis referentes en la vida y que están casi más entusiasmados que yo misma. Dije no me lo creo y me puse a llorar, pero era verdad y aquí estamos. Pienso que es una buena oportunidad y voy con mucha ilusión. También será una experiencia seguro.

¿Conocía ya a su diseñador?

No lo conocía. Era un castin abierto, pero después de la gala el contacto ha sido maravilloso y es una persona encantadora. Formamos un equipo, me tratan muy bien y me considero una princesita dentro del grupo.

¿Es muy carnavalera?

Sí, me considero carnavalera y este año volveré a los escenarios de la fiesta en Santa Cruz.

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

Si es por mí saldría todos los días y cada uno con un disfraz distinto, pero hay que controlarse porque la jefa, Yayi, mi madre, está en casa esperando. En Tijoco, el barrio de mi pueblo, Adeje, donde vivo.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Los dos. Se trata de experiencias nuevas y los Carnavales son siempre una pasada en ese sentido con un ambiente increíble.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Cuando me sentaba delante de la televisión con mi padre, Manuel, un gran aficionado, para ver las murgas.

¿De qué le gusta disfrazarse a Diana?

De todo. Cada año hay que inventar y sorprender a la gente.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina del Carnaval?

Lo primero es humildad y sobre todo, actitud, para dejar al Carnaval de Santa Cruz lo más alto posible donde quiera que vaya como reina.

¿Cómo se ve en cuanto a las opciones de ganar?

Creo que las once aspirantes partimos con las mismas opciones a priori de ganar. Ahora mismo, a falta de una semana no veo que haya favoritas y en mi caso estoy bastante tranquila. Me imagino que a medida que pasen los días tendré más nervios. Sobre todo espero pasármelo bien y divertirme, no aburrirme.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

(Silencio). Lo pensé un poco, pero creo que sí porque sería algo bonito y nuevo que llamaría la atención. Creo que habría que dar una oportunidad a un hombre, al igual que la tenemos las mujeres, de vivir algo así.

¿Y de una gala ‘drag queen’ en Tenerife?

Me encantaría. Estoy de acuerdo en que se celebre y sería la primera en estar sentada delante del escenario para disfrutar de las actuaciones .

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Con estas palabras: felicidad, música, color, alegría y lo mejor y lo más grande que tenemos en esta Isla.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

No en especial, aunque tengo una prima en la murga Las Desinquietas. Pienso que todos los grupos tienen sus cualidades y méritos, un brillo propio.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Sí, me encantaría poder dedicarme a ella. Mejor dicho volver porque es un mundo que no me resulta extraño. De hecho, llegue a finalista en México en un concurso representado a España.