Curso Segundo de Bachillerato en el Centro de Educación a Distancia (CEAD) Mercedes Pinto. La especialidad es Ciencias de la Salud porque quiero seguir luego mis estudios superiores en este ámbito.

¿Cuáles son sus aficiones?

Por encima del resto, el mundo del modelaje. Pero también me gustan el deporte y leer. Ahora no me queda tiempo, pero cuando acabe el Carnaval volveré a los libros.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Mi diseñador, Alexis Santana, al que no conocía, me vio en pequeños trabajos publicitarios a través de las redes sociales y le interesé. Me llamaron para conocernos personalmente y me trataron de maravilla tanto él como su equipo. A las dos semanas me volvieron a llamar y me dijeron que encajaba perfectamente y era su candidata a reina.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Emoción, me eché a llorar porque cumplía un sueño que tenía desde chiquita, presentarme a reina del Carnaval. Ver cómo se hace realidad es algo que no se puede explicar con palabras.

¿Es muy carnavalera?

Sí, desde pequeñita. Recuerdo cuando iba con mi tía a todos los actos del Recinto Ferial. Me gustan sobre todo las murgas y las galas. También las comparsas.

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

El año pasado empecé a salir sola con mis amigas. La verdad es que lo pasé genial y fui todos los días que pude.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Los dos. Fue una buena experiencia en ambos casos, aunque tiene más ambiente la noche.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Cuando el Martes de Carnaval iba con mis padres, Ángel y Raquel, al Coso. Él disfrazado de payaso y nosotras de pirata. También mis hermanas gemelas, Yaiza y Nerea, hoy con 16 años. Tengo otro hermano de padre, Kilian, que tiene 21 años.

Formamos todos un equipo y por qué no soñar con el cetro como Sofía, la reina infantil

¿De qué le gusta disfrazarse?

Este año mi disfraz espero que sea la fantasía en un Carnaval distinto para mí. Si tengo la oportunidad de una escapada elegiría como favorito el de princesa.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina del Carnaval?

Básicamente, vivir el Carnaval y tener entusiasmo por la fantasía que va a defender. Me he quedado prácticamente sin vida social al ser candidata este año, pero lo hago con muchísimo gusto. Todo mi tiempo es ahora mismo para el diseñador y su equipo.

¿Cómo se ve respecto a las opciones de ganar?

Voy a por todas. Mejor dicho, vamos porque esto es un equipo y ese sentido colectivo es el que manda. Puede pasar de todo, pero a priori mi idea es ir a por el cetro. Por qué no pensar en darle un doblete a Alexis –Santana logró ganar el domingo pasado el título por su diseño de la nueva reina infantil 2024–. Aprovecho para dar las gracias a nuestros patrocinadores porque han hecho realidad un sueño. Esperamos poder darles una alegría.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, por qué no. Ellos podrían disfrutar también de esta experiencia única y sería un acto bonito para la fiesta.

¿Y de una gala ‘drag queen’ en Tenerife?

Me gustaría y me parece algo súperinnovador. Además, debo decir que en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife cabe todo porque es el mejor del mundo.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Como algo único y con diferentes expresiones que le van a encantar juntas o por separado. Una experiencia inolvidable, sobre todo en las calles. Invito a cualquier persona de cualquier parte del mundo a que venga y disfrute. Estoy segura de que querrá volver el año que viene.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Me gustan todos porque todos lo hacen muy bien y es algo complicado elegir. Pero me decanto por la murga Los Trapaseros –de Los Realejos, ganadora en 2023 y segundo premio de Interpretación este año–. Mi diseñador está relacionado con gente que pertenece al grupo y nos ha inculcado lo de ser aficionados.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Por supuesto, ese es mi sueño desde pequeña. Quiero dedicarme a eso, si es posible, aparte de seguir con mis estudios.