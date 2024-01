¿A qué se dedica?

Soy autónoma, propietaria de Estanco Los Andenes.

¿Cuáles son sus aficiones?

Viajar, el cine, pasear, bailar…

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Fue por casualidad. Conocía a Javi (Javier Carrillo) de la comparsa y a través de amigos, y el año pasado patrociné a su candidata. Eso me permitió ver este mundillo desde dentro y me animé. Me puse muy pesada con él. Le dije «yo quiero, yo quiero, yo quiero» hasta que me hizo caso. Lo que pasa es que, como yo soy autónoma, tengo dos niños, estoy trabajando siempre y estoy en la comparsa, él me decía que eso era un poco incompatible. Pero le dije que me iba a organizar, que quería y que no le iba a fallar. Y lo he llevado súper bien.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted la candidata?

Súper feliz, súper agradecida, y diciéndole que no le iba a fallar, que iba a estar ahí y que lo haría lo mejor posible. Estoy ilusionada y feliz de participar.

¿Es muy carnavalera?

Sí, llevo años en una agrupación; pero no estoy de fiesta en fiesta. Debido a mi trabajo y a mi ritmo de vida, a lo mejor de noche salgo un día. Las agrupaciones me gustan un montón y la gala de la reina la he visto desde chiquitita.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Carnaval de día. Como decía, de noche solo salía un día y normalmente estaba poco. Cuando hicieron el Carnaval de Día, me gustó mucho más. Puedes compartir con la familia y con los amigos y puedes escuchar a con quién vas y no la escandalera. Las noches no son mi fuerte.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Tengo grabado ese recuerdo de cuando salías con tus padres a los carnavales en la calle y te veías de noche en la calle, tú chiquitita, con ocho o nueve años, y decías ¿y yo qué hago aquí? También recuerdo las orquestas, los bailes con la familia y de ir un montón de familias a Santa Cruz de noche.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Siempre he salido con algo sobre la marcha, cualquier cosa improvisada. Por ejemplo, una vez me dijeron para salir y yo creo que en media hora me cogí un vestido de la que era mi suegra en ese momento; me puse dos cojines, calcetines, un sujetador enorme; me pinté toda la cara de negra, y fui de la Negra Tomasa. Con eso y una peluca no me conoció nadie.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina?

Creo que mucha ilusión y tener muchísimas ganas.

¿Cómo se ve de opciones de ganar?

Bien. Las chicas son súper divertidas y somos muy compañeras. No noto que haya alguna por encima ni por debajo.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, y también haría una gala drag queen, que no entiendo por qué no la tenemos y que a mí me encanta seguirla. No puedo ir a verla porque siempre estoy en agrupaciones y no puedo fallar. Estoy convencida de que aquí hay muchísimas personas que valdrían perfectamente para un buen certamen.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Lo mejor del mundo. De hecho, yo tengo amigos que viven fuera y los animo siempre a que vengan. El Carnaval se vive súper bien en la calle, los concursos, el ambiente…

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Estoy en la Comparsa Bahía Bahitiare desde hace unos siete años. No he estado muy vinculada con las murgas, pero sí me gustan las comparsas.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Pues en principio no es mi idea, pero todo se podría ver. Soy de retos y de hacer cosas nuevas, por lo que no lo descartaría, aunque tampoco lo he pensado.