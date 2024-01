¿A qué se dedica?

Me formé en Guía, Información y Asistencias Turísticas y actualmente me dedico a ser tripulante de cabina de pasajeros en Binter.

¿Cuáles son sus aficiones?

El mundo de la moda me encanta, y también leer, ir al cine y pasar tiempo con mi familia y con mis amigos.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

El equipo de Santi Castro se pone en contacto conmigo y ellos me comentan que soy el perfil que están buscando para este año, y yo, sin dudarlo, me lanzo a la piscina porque es algo que siempre me había gustado y qué mejor que con Santi Castro.

¿Ya lo conocía o cómo fue?

Teníamos a gente en común.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Muchísima ilusión. Es algo que siempre había querido. Estoy muy emocionada y, sobre todo, muy agradecida de que creyeran en mí. Quiero agradecer al equipo de Santi Castro y al propio Santi por todo lo que se han implicado en el proyecto y por el gran trabajo que hacen. Y también mi agradecimiento para mi patrocinador, el Centro Comercial Añaza Carrefour.

¿Es muy carnavalera?

Sí, desde siempre. Yo creo que todos los tinerfeños tenemos la sangre carnavalera. Es algo que nos caracteriza y es nuestra fiesta por excelencia.

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

Más bien soy de ir a los días grandes. Nunca dejo de lado salir y disfrutar un poco de la fiesta de noche. También me encanta ir a las murgas, a las comparsas y a todos los eventos del Carnaval.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Carnaval de día.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Me vienen a la cabeza los carnavales en el colegio. Nos disfrazábamos todos y pasábamos un día de Carnaval. La verdad es que era muy divertido porque todos los amigos nos disfrazábamos y lo pasábamos muy bien.

¿De qué le gusta disfrazarse?

De todo. Yo siempre suelo seguir la temática de cada año del Carnaval.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina?

Sobre todo que ame realmente el Carnaval, que para ella sea algo súper importante y que tenga don de gentes. Y también me he dado cuenta de que se debe tener mucha disciplina y constancia. Son muy bonitos los tres minutos en el escenario, y es el final de todo, el resultado, la respuesta a tanto trabajo…, pero detrás de esos tres minutos hay mucha dedicación, muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo. Eso es lo que ha de tener una verdadera reina.

¿Cómo se ve de opciones de ganar?

Todas queremos ganar y todas tenemos las mismas opciones. Para mí el hecho de estar participando y ser candidata es lo que me hace ganadora.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, claro. Al final todo evoluciona y todo mejora. Entonces no veo por qué no podría hacerse un rey del carnaval. Totalmente a favor.

¿Y es partidaria de una gala drag queen en Tenerife?

Pues sí, me encantaría. Al final el Carnaval es libertad y que cada uno se exprese como quiera. Así que muy a favor también de que se haga.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Le diría que es un evento que todos los tinerfeños estamos esperando cada año, que lo vivimos con muchas ganas y con mucha ilusión y que es muy complicado de explicar, por lo que la mejor forma es venir, visitarnos y sentir con nosotros lo que es nuestra fiesta. También le diría que es algo que nosotros utilizamos para expresarnos y para explotar nuestra vena más artística y nuestra faceta más divertida.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Vinculada como tal no, pero sí es verdad que sigo mucho a la murga realejera Los Trapaseros, que me ha gustado desde siempre porque son de mi municipio.

Usted ya ha hecho algunos trabajos en el mundo de la moda. ¿Le gustaría dedicarse plenamente a él?

Sí, actualmente soy Miss Mundo España. Es un mundo que me apasiona y me encantaría seguir trabajando en él.