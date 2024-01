Leyeron los tweet, los presentadores anunciaron a la murga y todavía no había llegado al escenario.

Con Yone Expósito, su director y letristas, se encomendaron al Dios Carnaval, desde su fantasía a su segundo, con el que ellos ya pasaron a la final.

Montaje musical de Judo Lorenzo, y regalan una presentación que entremezcla nostalgia y crítica sobre el Carnaval... y la entrada se hace larga.

Trabachones se encomienda al Carnaval en busca de su reconciliación con el pase a la final hasta convertirse en la voz de la fiesta para deshojar reproches, desde el poco dinero que reciben de la subvención hasta 'estrenar' al concejal de Fiestas. Hasta ese momento, Trabachones hace grande a Diabólicas. El tema parece un chumbachumba del callejón de Corinto un día de resaca. De “mi santo Carnaval” de Trabachones a “madre del amor hermoso” lo que han hecho.

Y siguieron con su segundo tema, La final, no vaya a ser que no pasen a la del viernes. Antes, paso por la cantina, con rajazo a tanto falso y criticón, para seguir con recriminaciones y más recriminaciones, para lamentar que ahora todo es televisivo y nadie viene a escuchar, pero no dan motivos para disfrutar de ellos.