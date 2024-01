¿Satisfecho por la victoria de Redoblones en murgas infantiles?

No es una cuestión de ganar en lo personal. El éxito y la satisfacción es de los niños, que han trabajado mucho y cantaron en el escenario como en el local. Era el objetivo que teníamos. Quedó equilibrado, un repertorio que fue ligero, que es lo que pretendíamos y creo que gustó.

¿Las letras son resultado de las ‘locuras’ del Jose El Pirata que usted le pone argumento y rima?

Las ideas una son mías y este año también hable mucho con Romén Soriano (de la desaparecida Rebobinados). Después las proyectamos y es una mezcla de las locuras mías con las de El Pirata. He encontrado un hábitat en el que no pone el límite a la locura, sino que me hace ser más loco todavía. Quiero agradecer la colaboración de la ONCE que a través de la concejala de Servicios Sociales nos hicieron los 1500 cartones en braille .

¿Cuál es la clave del éxito?

¿De Redoblones? El equilibrio que hay en las distintas parcelas de la murga. O sea, la parte de música con Javi Suárez Plata, que la lleva en la perfección; después la parodia, con El Pirata, que sabemos cómo es, que multiplica el pan y los peces... Y sobre todo me encontrado la murga que me deja desarrollarme al cien por cien y ahí está la clave del éxito. El equipo. Todos. Los niños.

El primer tema parecer que tiene tres patas: el propio hilo conductor, el canto carnaval y después el contenido cultural.

Sí, intentamos meter la crítica al Carnaval porque el año pasado vimos que había algunos problemas en la organización que afectó a los niños y después también el problema de los grupos infantiles que creo que hay que abordar otro tipo de. Creo que las murgas infantiles deben ser asociaciones culturales, que hagan actividades durante todo el año y que estén apoyadas por el ayuntamiento para intentar aglutinara más niños y no centrarnos solo en el Carnaval.

¿Ése es el futuro?

Sí, las murgas infantiles deben convertirse en asociaciones culturales y hacerle actividades durante todo el año. Piensa que se pasan seis meses ensayando y el reto sería que no solo fuera murga sino también ofertarle apoyo académico para los niños que necesiten. El Carnaval se vive todo el año, que los niños puedan estar todo el año con sus amigos y que las murgas sean algo más... Creo que es una de las soluciones de que la cantera siga adelante.

¿Ha podido ver el concurso?

El nivel estuvo un poquito más bajo que los anteriores. Hay murgas que están a un nivel medio alto y otras que necesitan mejorar y que la gente que lleva a esos colectivos también se comprometa a sacar los niños dignamente.

¿Es partidario de incluir la final además de las fases?

El formato que está ahora no me disgusta. Sí buscaría a lo mejor aglutinar las murgas en el fin de semana. O sea a lo mejor hacer viernes y sábado. Incluso a lo mejor domingo, meterlo más de fin de semana; llamaría más al público porque son días libres.

¿Pero mantendría las fases sin final?

Si. Haría las tres fases o repartiría las murgas en dos y las hago el viernes y el sábado.

Paco Cortés habló de volver a sacar Rebeldes. ¿Está en peligro el futuro de Redoblones?

Creo que Redoblones tiene larga vida creo. Los digo por intuición, tampoco he hablado con José El Pirata detenidamente del tema, pero creo que Redoblones tiene vida todavía.

¿Aunque se vaya José?

No sé, yo creo que José no se va a ir...

¿Han llegado bien de tiempo Redoblones a concurso?

Si, pero se ha trabajado mucho. Hasta yo me llevé cosas de la parodia para adelantar en casa porque íbamos apurado.

¿Cuántas canciones de murgas hace este año?

Diez solos en murgas adultas y tres compartidas con Javier Lemus y Javi El Pechi.

¿Echa de menos dejar de subir al escenario?

Me ha venido buen en cierta manera. Mentalmente me ha venido bien porque como que me ha activado el cerebro que lo tenía un poco acomodado (se ríe). Sin ir a los ensayos, uno está más descansado también.

¿Se siente más letrista que componente?

Con el tiempo me he convertido más en letrista que componente, pero me considero componente aunque no suba a cantar. Es cierto que los años también van pesando y necesito más descanso y encima ahora que estoy metido en temas del deportes, y tienes responsabilidades que priorizar.

¿Más dedicado al deporte que al Carnaval?

No, pero participo en ultramaratón y en la trail y eso requiere un entrenamiento. Me lo tomo más o menos en serio, no va a competir pero sí va a estar bien.

¿Qué espera de las murgas adultas?

Espero ver un concurso más divertido que otros años, con más ironía sobre todo.

¿Es lo que quiere o lo que cree que va a pasar?

Las murgas han perdido ese punto irónico, humor, y me incluyo como letrista, que también puedo ser culpable en parte de mi repertorio y creo que debemos recuperar eso. El sarcasmos, la ironía, la sátira que teníamos hace unos años... Los mismos murgueros también se han acostumbrado y te demandan temas críticos, críticos,. Debemos revertir un poco y recuperar la ironía.

Este año las murgas infantiles recuperaron dos temas en vez de uno.

Ha venido bien por el simple hecho de que se meten seis meses ensayando y una canción solo se queda aburrida. Han sido más dinámicos, los ensayos ya han tenido que ensayar más.