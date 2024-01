¿Tiene mono de Carnaval después de tantos años dando la murga?

Tengo mono de pintarme con Alexandra en el local, de cargar los atrezos en los camiones, subirme a la guagua con el estómago cerrado memorizando y repasando alguna presentación o alegato de los temas… Tengo ganas de sentirme murguero por 30 minutos un día. Pero para sentir eso hay que pasar muchos meses trabajando metido en un local y de eso sí que no tengo ganas.

¿Por qué la decisión de tomar un descanso?

Primero por salud mental, necesitaba desconectar de este mundo, de los problemas y dificultades que existen dentro y fuera de la murga, alejarme de conflictos sin necesidad.

Segundo por disfrutar de más noches junto a mi hijo, ya que con mi trabajo hay veces que no puedo pasar con él las que me gustaría.

Y tercero, porque Zeta-Zetas merecía tener a alguien delante con ganas e ilusión por seguir luchando contra todo y más, pues ya las había perdido o me las habían quitado, llegando el último año a ser una obligación… y cuando uno hace las cosas obligado no salen como deberían de salir.

¿Es un descanso o una decisión en firme?

Es principio era un descanso pero se está convirtiendo en una decisión firme.

Ahora mismo, ¿con qué murga se identifica más?

Con los Trapaseros. Considero que sus temas son lo más parecido a lo que me gustaba hacer en Zeta-Zetas.

¿Qué ha aportado Javier Lemus al Carnaval?

Al Carnaval mucho dolor de cabeza –se ríe–, sobre todo a los que lo organizan.

A las murgas pues que todo esfuerzo y trabajo tiene su recompensa, que quien quiera de verdad, si se rodea de la gente adecuada, puede lograr lo que se proponga. Pero sobre todo que si no arriesgas no ganas.

Más que al Carnaval creo que mi aportación ha sido a la murga Zeta-Zetas. Cogí la dirección y las letras de Zeta-Zetas con once concursos a sus espaldas donde solo en cuatro ocasiones habían alcanzado la final. Estuve ocho concursos, con ocho finales y seis premios; entre ellos tres primeros, dos segundos y un accésit.

De no ser Zeta-Zetas, ¿en qué murga saldría?

No me veo dirigiendo ninguna otra murga que no sea Zeta-Zetas. Si fuera de componente me encantaría cantar las canciones de Trapaseros y el pasacalle de Diablos Locos.

¿Mejor una final a dos temas que a uno?

Si. A los letristas una canción se le quedaba corto y pecábamos de intentar meter en una todo lo que queríamos decir en las dos.

A los murgueros me consta que con 20 minutos también se le hacía muy corto ese día.

¿Ha tocado techo la inventiva de los letristas?

Para nada. Queda mucho ingenio en las nuevas generaciones.

Acabe la frase, por favor. El futuro de las murgas pasa por...

No mirar solo su ombligo y luchar por un bien común de verdad.

¿Existe el Carnaval de Canarias?

No. Existe un Carnaval en cada isla, cada uno a su manera.

¿Murgas de Tenerife o de Gran Canaria?

De Tenerife.

¿De qué murga espera mucho este año?

De Bambones por la incorporación de Bazzocchi en sus letras.

¿Por qué se presentó a la plaza de director gerente del Organismo Autónomo de Fiestas?

Era una manera de seguir vínculo al Carnaval y a los eventos más populares del municipio. Desde que tengo dos años no he hecho otra cosa que recorrerme los cosos y los carnavales de la calle con mis padres y hermanos.

Consideraba que era capaz de aportar mi esencia en el equipo que estaba creando el nuevo concejal, no solo por mi experiencia en la organización de varios eventos, sino sobre todo, por el acercamiento y buen trato que tengo con casi todos los colectivos del Carnaval.

¿Qué cosas cambiaría del Carnaval?

Está claro que hay que hacer algo con el tema entradas. Hay que hacer algo con el tema espectáculo de los concursos para tengan menos limitaciones o al menos las mismas que cualquier gala o evento que se haga en el recinto ferial y hay que hacer algo con el Carnaval de Noche.

¿Lo próximo será dirigir la gala del Carnaval?

(Se ríe) sería un sueño hecho realidad, aunque no lo dirigiría yo solo, me gusta trabajar en equipo.

De forma breve, un director:

Borja Reyes

Un letrista.

El equipo de Cornucas Atómicos.

Un director musical.

Richard Casanova

Una murga.

Los Trapaseros

Un concejal.

Andrés (es el menos que ha durado, jejeje)

Concursos en la calle o en el recinto

En el recinto.