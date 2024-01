¿Cuándo comienzó en el Carnaval?

Con 14 años ya saqué Los Rebeldes, que le primer año salieron como la murga Los Gordos en el barrio de La Florida. Luego nos mudamos a Antonio Nebrija, de donde salieron Los Rebeldes.

¿Por qué el nombre de Los Gordos?

Íbamos vestidos con unos pijamas muy gordos, y con gomaespuma, y de ahí Los Gordos. A la siguiente edición nos presentamos como Los Rebeldes, y ya nos dijeron que no se podía cambiar de nombre cada año. Y nos quedamos como Los Rebeldes.ç

¿Quién tuvo la idea de sacar Los Rebeldes?

Éramos chavales del barrios, de 14, 15 o 16 años que queríamos coger las golosinas que nos daba el público que nos veía cantar. Unos nos daban caramelos, otros propinas, una peseta... Luego nosotros íbamos a comprar a la venta de Emiliano que teníamos al lado de donde ensayábamos, en un monturrio de tierra, al lado del hotel Diplomático; eso era ya en La Salle. Mi padre se metió por medio y se propuso sacar una murga en condiciones porque nosotros éramos un grupo de amigos movidos por la novelería. El primer año fuimos al concurso y nos dijeron primero teníamos que apuntarnos.

O sea, que no se habían inscrito y querían concursar.

Nos presentamos sin apuntarnos ni nada. Allí nos tuvieron esperando todo el concurso hasta que nos echaron a la calle el primer año porque no nos habíamos apuntado.

¿Y qué canciones cantaban?

No teníamos temas propias, sino eran canciones duplicadas que oíamos a otras murgas y la cantábamos nosotros. Eso fue al principio

¿Rebeldes es una murga más de disfraces o de repertorio?

Nunca hemos ido por canciones, salvo en la etapa en la que estuvo mi hijo (Jose, El Pirata), sino más por los disfraces, que íbamos mejorándonos más y más.

¿Dónde se inspiraban para sus fantasías?

Buscábamos idea en libros y de ahí sacábamos los disfraces. Al principio nos ayudaba mi padre hasta que se fue porque no ganábamos premios. Se marchó y justo al siguiente año logramos el primer premio (se ríe); eso fue en 1976.

Rebeldes también tuvo su murga adulta, Rebeldones.

Si, eso ya fue cuando dejamos Antonio Nebrija y nos murados al hospitalito de niños, donde estuvimos un par de año antes de seguir a una casa vieja que estaba al lado del ayuntamiento. Luego nos mandaron al cuartel San Carlos y de ahí al mercado de La Salud. El director de Rebedones era mi hermano Leo que sacó a los componentes de Rebeldes que ya tenían más de 17 o 18 años

51 años dando la murga y esta es la primera vez que no sale Rebeldes. ¿Por qué?

Sí, está la primera edición por falta de organización interna.

¿Ya pensando en el Carnaval de 2025?

Sí, ahí está mi hijo (Jose, El Pirata) que quiere sacarla, lo que tal vez sería quitar a Redoblones para sacar a Rebeldes. Si hay que elegir entre Rebeldes y Redoblones. Pues saca a Rebeldes. Ya pasó cuando teníamos la murga adulta y la infanti, que se cerró Rebeldones.

¿Han comenzado con los preparativos?

Si, el diseñador de toda la vida de Rebeldes, Jorge Álvarez, dice que nos va a echar una mano para recuperar los disfraces clásicos que siempre sacamos. Ya hemos hablado con él y él quería empezar ya, pero es demasiado pronto (se ríe).

¿Y los niños?

Se buscan debajo de las piedras (se ríe); eso es lo que teníamos que haber hecho antes y no lo hicimos.

¿Y el letrista?

Jonás ya estuvo hablando conmigo y dice que él vuelve a Rebelde como letrista. Como Jorge. Ahí estamos intentando...

¿Y El Pirata volvería a Rebeldes?

En principio dice que quiere volver, ahora hace falta la disposición, que nos dé el tiempo, el tiempo. Es lamentable que haya que quitar murga para sacar otra, pero él dice que si hay que desaparecer alguna... no quita a Rebeldes, por supuesto, sino a Redoblones.

¿Es una decisión que se tiene que tomar?

Eso es una decisión que todavía está por ver.

¿Echa de menos el trajín propio de estos días?

No, la noche del miércoles terminamos 50 bigotes para Redoblones; iba a colaborar con Lenguas Largas pero al final me lié.

¿Tiene mono de murga?

De momento, no, porque he estao haciendo cositas, pero cuando llegue el recinto y el Carnaval en la calle.... Ahí estaremos para afrontarlo, pero ya estamos pensando en el próximo año. Tenemos la idea clara y vamos a ver si podemos luchar contra el tiempo y contra la gente y podemos sacarla adelante con. Tuve que dejar de atender la murga porque tuve un ictus. El problema ha sido empezar a caminar y empezar a hablar. Antes no hablaba nada, ahora sí hablo ya un poco más, pero no sigo sin leer porque se me confunden las letras y me cuesta escribir. Aún me falta mucho camino por adelante para recuperarme.

Pero sigue haciendo piezas de artesanía.

Las manos sí me funcionan, aunque a veces se me van y pego mal y tengo que arrancar, por eso los bigotes tardaron tanto.

¿Quién es mejor, el maestro, Paco, o el alumno, Jose El Pirata?

El Pirata ha aprendido bastante, Estamos los dos ahí. Lo bueno es estar en Rebeldes, yo trabajando con los disfraces y él con el tema de las canciones, pero se rompió eso y cada uno se tiró por su lado e hizo la otra murga.

¿Es partidario de volver a la final en murgas infantiles?

Sí, yo sigo teniendo la idea clara. A las murgas infantiles hay que ponerles fases y una final a ocho o siete... A la gente le daría más ganas de trabajar y mejorar para el año siguiente.

Pero rechazan esa fórmula porque dicen que los niños lloran.

Los niños van a llorar igual si no están en los premios. Hay que mentalizar a los niños y saber abordar el espíritu competitivo.

Es capataz de la Esperanza Macarena y presidente de Rebeldes. ¿Se puede estar en grupos de Carnaval y de iglesia?

Este año ya empezamos a trabajar, estamos haciendo los respiraderos de madera, primero y después lo vamos a forrar, pero ya hemos cortado la madera. Ya empezamos con el paso de la Macarena y luego a ver si seguimos con el Cristo. Con el miércoles de ceniza, que es cuando se celebra el entierro de la sardina, dejamos nulo el Carnaval y nos dedicamos a la Semana Santa. Se pueden hacer las dos cosas. De hecho, la Virgen de la Macarena es un don que a mi me dio Dios y que sale por mucha gente de Carnaval; 28 costaleros salen y las chicas, con el Cristo, 32 chicas.

Este año que nos sale Rebeldes, ¿de qué murga eres?

Yo soy neutral. Todas las murgas que suenen bien, para mí son un espectáculo.

¿Qué más importante en un una murga, el disfraz o el repertorio?

Es importante el disfraz, es un lujo, que salga bonito y que combinen los colores bien. Y también el repertorio: la letra, la música, que se entienda. Son dos partes diferentes e importantes en una murga.