¿Quién es Carlos González?

Soy de Barranco Hondo y nací en 1989. Comencé en Mamelones con diez años, en 2001. La murga infantil necesitaba niños y Charo Pérez, la madre de Samuel y las gemelas, era muy amiga de Lito Díaz y como a mi me gustaban las murgas, entré con Samuel.

¿Cuántos años participó en Mamelones?

Entré en 2001 y salí en la murga infantil en 2006, porque hasta entonces las bases no permitían mayores de 16 años en grupos de la cantera. Estuve dos ediciones sin salir hasta que me incorporé a Mamelucos en 2009. Llevo 24 años vinculado a la Casa del Miedo.

¿Por qué componente de Mamelucos y no otra murga?

Pues simplemente porque venía de Mamelones, la verdad. Sentía la murga infantil como si fuera un equipo de fútbol, cuando sales de la cantera y quiere llegar a salir con adultos. Siempre sentí más el arraigo de llegar a Mamelucos; tenía claro que quería ser un mameluco, no me veía en otro sitio.

¿En algún momento se planteó ser director?

No, que va, nunca. Mis padres me llevaron a la murga porque era una persona tímida e introvertida. Nunca me he puesto al frente de un colectivo.

¿Quién le plantea ser director de Mamelucos y cómo?

La primera vez que me lo plantean es en octubre del año pasado, tras unos problemas internos. Manolo Peña habló conmigo porque yo era jefe de la cuerda de los barítonos en la murga, y me lo plantea en una reunión de directivos con gente de confianza de la murga. Y yo digo que no. Que el director en ese momento es Bazzocchi y yo iba a muerte con Airam. Ahí quedó. Después pasó todo lo de Airam (se fue en la fase de 2023), se acaba el Carnaval, empezamos a ensayar y a finales de septiembre me piden una reunión con Samuel Fumero y me plantean junto con Javier Mamelón ponerme delante de la murga.

¿Qué características tiene que tener el director de Mamelucos?

Mi manera de ver la murga es trabajo, mucho trabajo. Soy una persona que piensa las 24 horas en la murga, los 365 días del año. Como dice Fumero, Mamelucos necesitaba delante a un friki de la murga, una persona –no digo que sea yo– que esté todo el día pensando en la murga, que vaya a seguir pensando en la murga , y que quiera la casa, que sienta ese arraigo de orgullo de pertenecer a Mameluco. Cuando se me planteó, siempre dije que no quería ser director por imposición, sino tener el visto bueno de la murga.

¿Se siente con el apoyo de sus compañeros de Mamelucos?

Sin el apoyo de la murga nunca hubiera nunca dado el paso a ser director.

¿Pero sometieron a votación su nombramiento?

No, no fue una votación, sino que desde que me puse delante de la murga ya desde el 28 de septiembre me han demostrado plena en mí.

¿Llega a Mamelucos en un momento de vacas flacas?

Llego a Mamelucos en el momento del despegue; mi estreno fue el año de la barriada. Éramos cincuenta y poquitos componentes. Veníamos de muchos años malos. Después con la barriada, empezamos a despegar un poquito con nueva generación que entró, éramos muchos chicos jóvenes de la llamada Sub’21 en la que estaba Xerach e Airam. En mi trayectoria en la murga adulta no he tenido malos años; fueron peores los años de Mamelones.

¿Por qué ser componente de Mamelucos y no otra murga?

Me gusta Mamelucos. Estoy Mamelucos porque entré en Mamelones. Al estar desde tan pequeño al final mamas un poco de lo que es la Casa. Me siento identificado con los Mamelucos, con el estilo que tiene.

¿Cuál es su estilo de murga?

Yo soy mucho más de crítica del humor; soy más de Bambones que de Diablos, pero simplemente por estilo de murga. Y lo que define a Mamelucos es que tiene un poquito de todo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que cuide mucho el disfraz, su musicalidad...

Por diseñadores: ¿es más de Lito Díaz o de Josué Quevedo?

Ni Lito Díaz ni Josué Quevedo. Javier Torres Franquis.

En sus 24 años en la Casa del Miedo, conoció a Toño Ramírez. ¿Qué significa para usted?

Gracias a todo lo que me enseñó quiero a Mamelucos. Toño fue mi referente desde pequeño. Es una persona que cuando hablaba te hacía sentir lo que era querer la murga, el nombre de Mamelucos, básicamente. Es la persona que más me ha hecho querer la Casa.

Xerach Casanova sustituye a Toño Ramírez en la dirección.

Además de ser un amigo, coincidí con él en Mamelones. Prácticamente llevo toda la vida con Xerach: dos años en Mamelones como componente y después volvimos a compartir tarima en Mamelucos, hasta que se puso delante como director. Refleja lo que es Mamelucos. Una persona correcta, ideal, trabajador, que vive para la murga. Nos hizo crecer formando tándem con Airam Bazzocchi. El crecimiento que ha tenido la murga es gracias a él y Airam.

Tercer director de Mamelucos. Airam Bazzocchi.

Refleja lo que es hoy Mamelucos. Él concibe la murga como yo. El pensamiento que tiene de una murga, de cómo ensayar, del estilo... Siempre estuve muy arraigado a Airam. verdad. En todos los años que pasó en la murga hemos estado hablando prácticamente las 24 horas. Me veo muy reflejado en su forma de pensar.

Samuel Fumero, musical director.

Un soplo de aire fresco que necesitábamos. Desde el primer año que llegó siempre se lo dije: es esa botella de oxígeno que necesitábamos en el peor momento de la murga, institucionalmente me refiero, por lo menos en lo que yo había estado, incluso cuando se marchó Toño El Chocolate. Fumero nos ha dado una vida extra. Llegó y nos transmitió cosas cuando llevábamos años un poco perdidos. Y no lo digo en el apartado musical, que es un fuera de serie; hablo en el apartado humano. Llegó para darnos algo que creo que llevábamos tiempo necesitando.

Manolo Peña.

El mejor representante que puede haber en cualquier colectivo de Carnaval. No hay nadie que gestione una institución como él. Se intenta siempre rodear de mucha gente, pero que al final la última decisión la toma él. Me ha demostrado confianza ciega desde el principio. Y ahora mismo para mí lo es todo. Va a muerte a lo que yo le digo. Sin Manolo, Mamelucos ahora mismo no sería nada.

¿Falta relevo generación en las murgas del Carnaval? ¿Hay un tapón que lo impide?

Hay más miedo al cambio; es verdad que uno no se imagina a unos Bambones sin Primi, pero tampoco te imaginabas a lo mejor unos Diablos Locos sin Masi y ha llegado su hijo Tomy y ahí están los resultados; no solo los resultados, sino cómo ha ganado la imagen de la murga. O Yone Expósito, en Trabachones, que ha sido una sorpresa para el público en general. O el nuevo director de Trapaseros, que era nuevo y ganaron. No creo que haya un tapón tampoco, sino simplemente creo que es el momento de cada colectivo.

¿Pasará factura a Mamelucos la ausencia de Bazzocchi?

Hay pocos letristas como él en el Carnaval. Pero se ha generado algo muy bonito dentro de la sociedad ahora mismo, con gente de la Casa como Javi Mamelones, Javi Congas, Tana, Josemary, También tenemos la ayuda de Sergio, que viene con Fumero de Los Realejos. Estamos orgullosos de ir a concurso con algo de gente de nuestra Casa.

¿Partidario de uno o dos temas en final?

Dos, siempre de dos en la final. Dos en la final y dos en fase. Y si tuviera que ser tres, uno en fase y dos en final.

¿Una final con los ocho mejores puntuados? ¿más, menos?

No, en ocho lo veo bien.

Usted, en Mamelucos, y su pareja, en Burlonas. ¿Quién gana en casa?

En casa con la piba no te das tregua porque sigues hablando de Carnaval, y además ella es componente de Burlonas, de ahí el mano a mano con Mamelucos. Pero en casa es fácil saber quien gana: siempre Mamelucos, porque ella entró en Burlonas después de que empezáramos a salir juntos.