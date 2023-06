"Se me ha muerto una madre". Con este tono desgarrador confirmaba Enrique Camacho, director artístico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde 2016, confirmaba el fallecimiento de Geni Afonso Perdomo, más que coreógrafa y responsable de galas y concursos tanto de la capital tinerfeña, como de Las Palmas de Gran Canaria y espectáculos de Tacoronte o de La Gomera, una artista. Una apasionada del Carnaval. Y sobre todo, una entusiasta de su gente a la que siempre puso en valor y por la que siempre peleó para mostrar con orgullo la entrega de miles de horas de ensayo en los locales.

La noticia de su muerte ha caído como un jarro de agua fría, si bien han sido más de tres años de lucha con una eterna sonrisa. Con elegancia. Con entrega. Siempre con actitud positiva, herencia que atesora su hija, Yaiza Suárez, quien ya en la pasada edición del Carnaval se estrenó como coordinadora de los concursos, con la capacidad de aunar la metodología de su padre, Francis Suárez, y la capacidad creativa de su madre, Geni Afonso; con el aval de Enrique Camacho, quien le dio la alternativa.

A principios de los 80 Geni Afonso comenzó su carrera profesional como profesora de danza y coreógrafa. Tras formarse en maquillaje y caracterización en el Teatro Liceu de Barcelona asumió la jefatura de maquillaje y peluquería del Festival de Ópera de Tenerife al tiempo que compaginaba como coreógrafa del mismo Festival a principios de los 90.

En 1989 se suma al equipo artístico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de la mano de Jaime Azpilicueta y José Antonio Plaza hasta 1995. En 1996 asume la dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto a Francis Suárez para volver al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 1997 donde dirigió las galas dedicadas a La Prehistoria, la Edad Media y el Cómic (1999), tanto las elecciones de las reinas como los concursos y otros actos de las carnestolendas chicharreras.

Jaime Azpilicueta le dio la alternativa en su comisión artística, como le gusta llamar a su equipo de dirección, cuando descubrió a Geni Afonso como coreógrafa, junto a Francis Suárez en la comparsa Los Cariocas. A Geni no se le resistía nada. Era pasión. Una intrépida entusiasta. Una eterna sonrisa capaz de marcar los primeros movimientos a una murga, como Los Chichiriviches, para romper la rigidez del pasacalle o demostrar su magia y magisterio a la hora de mover a centenares, casi miles de personas sobre el escenario en los números conjuntos que desbordaban el escenario. Sin estridencias. Siempre con elegancia, con orgullo de pertenencia de haber nacido en el Carnaval, ser parte de él y elevar a la fiesta al grado de espectáculo.

En su pueblo natal, Tacoronte, fue la responsable de las galas del Carnaval desde el año 2010. Además, sus amplios conocimientos en la cultura popular canaria la han llevado a dirigir sendas Galas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife y la programación de las Fiestas del Cristo de Tacoronte durante más de 10 años. Fue jefa de caracterización de Auditorio de Tenerife donde ha realizado la gran mayoría de los títulos que se han producido como pueden los musicales Jesucristo Superstar y Evita y las óperas Nabucco, Don Giovanni, Don Quijote, The Fairy Queen, Carmen, Werther, Los Cuentos de Hoffman y recientemente la zarzuela Doña Francisquita.

“La gente del Carnaval es una gran familia; a todos les mueve el mismo sentimiento”. Así lo sentía y manifestaba después de una vida dedicada al espectáculo, desde los primeros pasos de la escuela del Carnaval que puso en marcha en los años ochenta, y desde inicio de los noventa en los equipos de los directores que se han sucedido al frente de los espectáculos, desde Jaime Azpilicueta, Francis Suárez, José Antonio Plaza, Rafael Amargo o Enrique Camacho, y también de los que formó parte. Porque Geni siempre estuvo.

De casta le viene al galgo su pasión del Carnaval. Difícil era hablar con ella de la fiesta y no verla emocionada, con la lágrima en los ojos, cuando recordaba a la gente de la fiesta, de quien admiraba su tenacidad y entrega. Hermana de José Víctor Afonso, director de la agrupación musical Los Yuppies y máximo exponente del colectivo Bienmesabe –de marcado valor etnográfico–, ambos mamaron Carnaval en su casa de la mano de su padre. “Todos los domingos formábamos una parranda en nuestra casa de Tacoronte, mi padre con su bandurria y José Víctor, con la guitarra”. Su progenitor militó en la desaparecida rondalla Educación y Descanso, para luego sumarse a Tronco Verde y más tarde en Círculo de Amistad XII de Enero y Gran Tinerfe, al margen del grupo que tenía en El Sauzal y con el que cumplía con la tradición cada Navidad la paso de Lo Divino, recordaba Geni Afonso en una de sus últimas entrevistas.

A comienzos de los 80

Después de cursar hasta quinto de piano en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, esta coreógrafa fue la culpable de los primeros movimientos con los que Chichiriviches acompasaba su actuación a comienzo de los 80, dado que salieron del instituto Andrés Bello, donde los conoció a través de su entonces pareja, Francis Suárez. En 1984 asume las coreografías de la comparsa Los Cariocas, de Valleseco, y también instruyó a la agrupación musical Purahey o la coreográfica Bohemios. En un año llegó a tener a su cargo el montaje de tres o cuatro grupos, compaginando las coreografías de Cariocas con las de Bahía Dorada, locales que visitaba el equipo de dirección de Jaime Azpilicueta.

En los preparativos de la edición de 1990 –dedicada a los cuentos infantiles –, recibió un día la llamada de Jaime Azpilicueta que se interesó por el repertorio que habían preparado Los Cariocas, y fue ahí donde Geni le comunicó que ya no continuaba vinculada a la comparsa, oportunidad que aprovechó el director madrileño para invitarla, junto a Francis Suárez, a sumarse a su equipo, la recordada comisión artística.

Ya desde 1990, Geni tuvo a su cargo la responsabilidad del movimiento escénico de grupos en la gala, aprovechando la complicidad que siempre ha caracterizado su relación con la familia del Carnaval. Azpilicueta, que había estado al frente de la dirección artística desde 1988, deja la dirección en 1992 y al año siguiente se incorpora José Antonio Plaza, un tiempo de transición que continuaron hasta 1994 Francis Suárez y Geni Afonso. Dos hechos los llevaron a dar el salto a Las Palmas en 1995. Plaza tenía en su equipo como ayudante de dirección a Arnaldo Benegas, una relación difícil de llevar. Además, en 1994 la organización de Las Palmas decide celebrar la gala de la reina en Las Canteras y acaba en un fiasco.

Resurrección en Santa Catalina

El entonces concejal de Fiestas de Las Palmas de Gran Canaria Sebastián Franquis les plantea a Francis Suárez y Geni Afonso asumir la dirección de la gala. Aceptaron el reto con una decisión arriesgada: llevar el escenario principal de la fiesta al parque Santa Catalina, devolviendo la fiesta al centro neurálgico de la ciudad y aprovechando la trasera del escenario en los edificios Miller y Elder. Fue edición histórica que devolvió el esplendor de la fiesta de Las Palmas a costa de un trabajo de producción enorme, pues tuvieron que ir academia por academia de danza para buscar grupos de baile para conformar el espectáculo. Irse a Las Palmas fue una decisión muy dolorosa. “Lloré porque me tuve que ir a Las Palmas cuando yo pensaba que me había ganado el puesto en la comisión artística de Tenerife, pero la relación entre Francis y Arnaldo era insostenible y Francis era mi familia; se imponía ser ecuánime”.

En el equipo que formaron en Las Palmas Francis Suárez y Geni Afonso participaban ya como regidor Israel Reyes, en los últimos años director de la gala de la capital grancanaria.

En 1997, tras el fiasco de la gala de Eduardo Bazo que se dedicó el año anterior a México, Francis Suárez y Geni Afonso asumen la dirección de la gala de la reina desde 1997 hasta 1999. Luego vendría Sergio García, entre 2000 y 2003, y Geni Afonso volvería al equipo de dirección artística del Carnaval de la mano de Jaime Azpilicueta desde 2004 (salvo 2010 y 2011, con Sergio García, y desde 2012 y 2015, con Juan Carlos Armas); con Amargo, en 2007, fue la responsable de cásting, y en 2020 dirigió los concursos.

Hablar con Geni Afonso era hacer un repaso por la historia del Carnaval de los últimos treinta años. Cuando se le preguntaba con qué responsable artístico se quedaría de cuantos ha trabajado, aseguraba con la franqueza que le caracteriza que “de todos he aprendidos; de unos lo que hay que hacer, y de otros, no que no. Con todos he aprendido”. Admiraba al maestro Jaime Azpilicueta, “la primera persona que me ha valorado artísticamente”, también pone en valor a Francis Suárez, “porque hicimos lo que creíamos”, y elogia a Enrique Camacho, “porque es un orgullo trabajar con él, una persona muy inteligente, que vale muchísimo y que lo siento mío porque empezó con nosotros”, en la segunda etapa de Azpilicueta en el Carnaval.

Sobre los escenarios favoritos –trabajó en la plaza de España, a la explanada del parque marítimo o el recinto ferial–, Geni lo tenía claro: “Yo soy de calle, de la plaza de España”, por más que reconoce que el recinto ferial es mucho más cómodo; aún así era partidaria de “no poner límite a la fantasía, con un escenario grande con más posibilidades”. Por encima de las pantallas led, admitía que es más teatral, sin que ello suponga renegar de los adelantos técnicos, sino beneficiarse.

Para Geni, “es fundamental contar con la gente de aquí; está bien tener un artista invitado que de otra manera no tendrías, pero... a la gente le gusta ver en su justa medida: la gala es el momento de ver a los artistas que tenemos aquí”.

Geni siempre habló igual que trabajó: con el corazón: “Admiro a la gente del Carnaval. Pasa hambre, frío, sueño para sacar lo más bonito en sus repertorio y en sus disfraces”.