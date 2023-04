«Vivo con la ilusión de una niña mi paso de la dirección a la fila de Tras Con Tras». La tarde del pasado martes la segunda murga femenina más antigua del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sorprendía en sus activas redes sociales, de la mano de Gara García, con el anuncio de que su directora, la decana del género Melca Barrera, decidía poner fin a sus catorce años al frente de esta formación. Pero no era una despedida, sino solo un cambio en la alineación. Sus compromisos laborales le impiden la plena dedicación a los preparativos –desde el control del coro a la batería...– y cuando subió el pasado mes de febrero al escenario ya tenía decidido que era su fin de ciclo para volver a sus orígenes: la tarima, lo que le permitirá retomar las bromas, las complicidades con el grupo desde su condición de componente, aunque sin perder su vínculo como miembro de la directiva.

Pasar de estar al frente a la fila se traducirá en menos responsabilidades, admite, para dar el testigo con generosidad a Tati Rodríguez, una componente de la fila de Tras Con Tras desde el año 2000 que «es brutal como persona; ama y respeta la murga».

Melca Barrera asegura que la reacción de murgueros, amigos y aficionados ante el anuncio de que deja la dirección la ha dejado abrumada. «Yo no soy mucho de redes sociales, pero en cuestión de unas horas tenía más de quinientos whatsapp» y ahonda en la diferencia de cuando asumió ella la batuta de Tras ConTras, hace 14 años, «que no pasó nada».

Respecto al relevo al frente de la murga, Melca asegura que no se va a notar el cambio porque Tati Rodríguez siente pasión por la murga y el Carnaval y la dirección musical seguirá en manos de Cristo Casas y Gara García, que también continuará de letrista.

«Me siento orgullosa de lo querida que me han hecho sentir con tantos mensaje», agradece Melca, sorprendida porque «el público y los murgueros se hayan fijado en mi y hayan reaccionado así».

Antes de murguera, Melca ya desfilara en los cosos y cabalgatas delCarnaval con su familia, integrante de la agrupación musical Los Aracantes, que ensayaba su repertorio en el Club Náutico La Galera, en Candelaria, para luego interpretar en la calles sus canciones aunque no participaban en concurso. Con 18 años, que marca la mayoría de edad, se estrena como murguera en las filas de Ni Picas-Ni Cortas, junto a la edición siguiente de la fundación de la murga que lideró Loli Peña. Luego hizo un paréntesis entre 1994 y 1995 para participar junto a las hermanas Míriam Silas y Jeanette Betancort y Vicky Casas en la fundación de Tras ConTras, donde militó como componente, para luego ser miembro de la directiva y desde 2010 tomar la dirección que había dejado antes Vicky Casas y que en 2009 ocupó de forma transitoria Jéssica. Si tuviera que destacar algo de estos catorce años como directora de Tras Con Tras lo tiene claro: todo lo positivo de la murga, las ganas de Carnaval y no solo de concursos. Cuando tenía un día malo, siempre tenía el consuelo de... «menos mal que esta noche tengo ensayo».

«Siempre he tenido claro que en la murga estamos para pasarlo bien, no para destacar». Será precisamente por esa máxima por lo que «siempre he sido feliz en Tras ConTras por lo bien que me lo he pasado». Si tuviera que poner un pero, lamenta que desde 1996 su murga siempre ha tenido una media de cuarenta componentes. «Nos falta que la gente se anime a salir con nosotras, que vengan a la reunión del próximo viernes 12 de mayo. Ten por seguro que vamos a estar a la altura de la demanda del público; no vamos a salir, vamos a luchar, pero para eso hay que tener murga», afirma con la experiencia de haber visto dos finales en el estadio y un formato con las siete mejores valoradas. Otro motivo de orgullo y satisfacción personal, el Borja Reyes que le otorgó Ni Pico-Ni Corto en 2019.

En sus 28 años con y de Tras Con Tras, Melca ha vivido cinco pases a la final; ahora engrosa la nómina de directores, como Tere Reyes o Masi Carvajal que dejan la batuta para engrosar la fila, una demostración de amor y respeto para el Carnaval. En las asignaturas pendientes del concurso, apuesta por mantener dos temas en fase y uno en final; pero con un matiz: daría treinta minutos a cada finalista para que hicieran un espectáculo de media hora. Otra posibilidad, con nueve finalistas, y 25 minutos de repertorio.

Sobre la fiebre murguera de aquellos colectivos llegados del Norte al concurso de Santa Cruz, Melca «entiende» la ilusión de aquellos por participar en la capital, en especial aquellas que tienen el nivel para concursar en Santa Cruz. También le parece maravilloso el regreso de murgas que se fueron y ahora quieren volver... Pero su sueño y objetivo, unas Tras ConTras con diez o quince chicas que les permita luchar por estar arriba, con la nueva directora. «Tati y yo somos dos personas diferentes, pero amamos Tras ConTras, las murgas y el Carnaval».