La Asociación de Diseñadores del Carnaval ha recusado a dos de los miembros del jurado de la reina que se elegirá este miércoles, caso del comunicador Gonzalo Castañeda y el modelo Carlos Gómez.

En la «Solicitud de anulación de miembros del jurado de la gala de elección de la reina del Carnaval» que dirigen los diseñadores a la organización hacen constar que «los diseñadores de dicho concurso quieren trasladar al OAFAR su desacuerdo con la designación de algunos miembros del jurado. Se solicita a la Organización la retirada de dos componentes del jurado por tener una relación profesional o de amistad con algunos de los diseñadores participantes en el concurso».

De los catorce creadores participantes, avalan la recusación nueve: Jonathan Suárez, Cavi Lladó, Jorge González Santana, Santi Castro, Alexis Santana Rodríguez, Creaciones de la Rosa, Creaciones Santana, Alfonso Baute y Dámaso Ramos, mientras que optaron por la abstención cinco: RP Diseños, Daniel Pages, Tin Quintero, Juan Carlos Armas y Sedomir Rodríguez de la Sierra.

A raíz de la recusación, Gonzalo Castañeda divulgó un vídeo en las redes sociales en el que da su versión: el motivo de su recusación, «hay un hermano por parte de padre que colabora con Santi Castro». El propio Castañeda asegura que hace más de veinte años que la única relación con esa persona es que comparte apellido. El comunicador muestra su desconsuelo por haber sido vetado como jurado y abre una reflexión: «Por qué un hombre que nace en un cuerpo equivocado y se siente mujer puede ser reina del Carnaval y no hay ningún problema porque es lógico y normal, pero los diseñadores no entienden que he nacido en una familia equivocada y que no tengo ningún trato con esa persona; bastante doloroso puede suponer para mí abrir esa herida. Algo tiene que ver con que me conozcan por el apellido de mi madre». «Se me priva de ser jurado de la reina por el hecho de tener un apellido equivocado que no siento y se me roba esta experiencia de ser jurado», lamenta Castañeda.