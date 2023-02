El diseñador ganador en la gala de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023, Daniel Pages, agradece la confianza depositada por los patrocinadores del traje, McDonald’s y el periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife, firmas que por primera vez participan en la elección de la soberana y, además, por la confianza plena que demostraron en el buen hacer del artista palmero. «No me pidieron un boceto, sino que directamente me realizaron el encargo, lo que me permitió poco a poco ir trabajando desde una idea inicial y mejorar el trabajo con la aportación de los miembros del equipo».

Pages hace partícipe precisamente del éxito a su equipo, con el que no solo afrontó la gala infantil sino con el que está inmerso en los preparativos de la gala adulta. Inicialmente, el traje que vistió el domingo Ione Díaz partía como unas jirafas que sobresalían sobre la copa de árboles. A partir de ahí todo se fue definiendo, como la colocación de un nido en la cabeza de una de ellas, o incluso la apuesta por un avión.

En la cabeza del artista palmero estaba incluir en el diseño una cabaña, pero cuando vio en persona a la pequeña Ione descartó esa posibilidad por su tez clara, que parecía más británica, por lo que la transformó en una aviadora que sobrevuela las copas de los árboles, para incluir los pájaros, en tonos azules con lo que consiguió reivindicar la gama que utilizó en el año 2014, cuando se alzó con su primera reina adulta del Carnaval, Poderosa Amazonas, que vistió Amanda Perdomo. «Parece que los tonos azules y naranjas me dan suerte», comentó el diseñador.

Pages ya conoce las mieles del éxito en la gala infantil, si bien fue en el año 2011, cuando se presentó por primera vez, cuando logró un título de la soberana infantil, en aquella oportunidad con Eduardo Martín Quintero; doce años después el creador palmero celebra su primera reina infantil en solitario, si bien durante los años transcurridos desde su estreno su currículum artístico en esta categoría suma casi tantas damas de honor como años ha participado.

Para Daniel Pages, la clave del éxito, junto a la confianza de los patrocinadores y la aportación del equipo, ha estado en poder ir desarrollando la idea inicial y la apuesta por una arquitectura diferente en la fantasía. «No quería que se viera un traje lleno de cosas, sino en el que destacaran los elementos, de ahí las cinco jirafas que sobresalen de la copa del árbol y en las que se incluyeron detalles, como un bebé jirafa, un nido o los pájaros que parecen salir en estampida».

«Es una apuesta diferente», tanto en la línea del creador palmero como entre los trajes de candidatas que se han visto, explica el artista. La participación en la elección de la reina infantil de esta edición fue realidad gracias a la iniciativa emprendida por los patrocinadores, que le plantearon en el mes de octubre la viabilidad de estar en la elección de la reina de la cantera. Además, también le plantearon la posibilidad de que Ione Díaz fuera la niña que luciera la fantasía. A partir de ahí, Pages puso manos a la obra con su equipo y desde el pasado noviembre estuvieron trabajando en la confección del traje Soñar con los ojos abiertos.

Y el título de la fantasía es precisamente el espíritu que anima a Daniel Pages a afrontar los preparativos de cara a la gala de la reina adulta. Con el título que reconoce la labor desarrollada en la fantasía de Ione Díaz, ahora los esfuerzos se centran en su candidata adulta, también con el patrocinio de McDonald’s y el periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife.

El diseñador agradece la confianza de los patrocinadores porque confeccionó la fantasía sin boceto previo

Pages insiste en la libertad que le ha dado no tener un boceto previo, si bien desde el primer momento ha partido en la confección de la fantasía de una idea clara y conceptual, características que le han permitido desarrollar y crear desde la libertad e ir jugando con la fantasía combinando tanto la forma y el color como el motivo, adaptado para una reina infantil del Carnaval.

Poco a poco fueron incluyendo elementos sobre esa realidad inicial: creando un avión, los pájaros, las nubes, el nido... y hasta alguno del equipo planteó un mono, cuenta con una sonrisa pícara que distingue a Daniel Pages.

De forma categórica, el creador palmero, como si de un sello de calidad se tratara, dice: «el traje se ha realizado para Ione». Prueba de ello es que se decantaran por algunos elementos de la fantasía para realzar el propio rostro de la pequeña, sin perder de vista que se trataba de una niña y que disfrutara del traje, con el que incluso tuvo la oportunidad de familiarizarse durante la elaboración.

De nuevo, agradecimiento a la entrega y la originalidad del equipo de Pages, cuenta el propio diseñador, que celebra la coordinación y la lluvia de ideas para entre todos buscar el mejor resultado. «Hasta Ione se ha sumado y se encargó de poner los nombres a las cinco jirafas», cuenta, para precisar que «también me ha dicho que quiere continuar ayudando ahora en el traje de la candidata adulta de cara a la gala que se celebrará el miércoles 15 de febrero en el recinto ferial». Pages está pletórico. Contento por Ione, por la confianza recibida de sus patrocinadores y porque ganar en la gala de la cantera cree que no le cierra las puertas en la adulta. «En la vida, también hay que soñar con los ojos abiertos», dice.