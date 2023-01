Juanjo Ramos Periodista Periodista

Mejor el segundo que el primero, en el que no parecían del todo a gusto. Por momentos me pareció que cantaron 1,5x por la velocidad y porque no daba tiempo a asumir la densidad de la letra. Sobre todo en el segundo. Tramos muy buenos, como el de La Palma. Espero más de su “all star” de letristas en la final.

7