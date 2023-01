Tatiara Chinea Periodista y murguera Periodista y murguera

Sacar adelante una murga nueva no es fácil, pero Disimulados ha demostrado que si hay pasión, el resto no importa, y gracias al empeño demostrado por David Mederos. Un tema muy infantil y entretenido con sus pequeños toques de humor. No me cabe duda de que les espera una increíble trayectoria.

6