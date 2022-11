La exalcaldesa y portavoz del PSOE en el consejo rector de Fiestas obligó al concejal del área, Alfonso Cabello, a retirar del orden del día la aprobación de las bases de las galas de elección de las reinas del Carnaval 2023, tras argumentar que no se justificaba la urgencia de la sesión extraordinaria, pues no pone en peligro ninguna cuestión de vital importancia. Además, reprochó a Cabello que la convocatoria no se ajustó a derecho al no cumplir con los plazos establecidos, pues la sesión se comunicó la víspera, sin las 48 horas de plazo mínimo para consultar expedientes.

Patricia Hernández incluso insinuó en el consejo rector que ponía a disposición de los diseñadores de los trajes de reinas su derecho a impugnar la sesión al entender que se vulneraban los derechos fundamentales, al no convocarse la sesión extraordinaria en tiempo y forma, según la ley. Cabello, que abrió la sesión justificando la urgencia de la reunión para sacar adelante las bases, decidió retirar el punto del orden del día después del alegato de la exalcaldesa socialista y se comprometió a convocar a todos los diseñadores para negociar las bases de las galas de las reinas, después de hacer constar que se había reunido con parte de los creadores de las fantasías. Al término del consejo rector de Fiestas, Alfonso Cabello informó que «acabo de dejar las bases sobre la mesa para tener en cuenta a los diseñadores». Tal y como adelantó EL DÍA, los autores de las fantasías habían solicitado al concejal de Fiestas que no sometiera a votación las bases de las galas de las reinas de 2023 y ganara tiempo para negociar las normas con la dirección artística y técnica de los espectáculos, como así ocurrirá tras el cambio de parecer del concejal nacionalista. En su intervención ante el consejo rector, además de rechazar la urgencia de la sesión y solicitar la retirada del punto –como así ocurrió–, Patricia Hernández tendió la mano al concejal de Fiestas para agradecer que le informara de las gestiones realizadas con los diseñadores, en referencia al encuentro que celebró, para incidir la portavoz socialista en tender puentes de nuevo con los creadores de la fantasía. «No entiendo qué afecta esperar cinco días para convocar a los diseñadores de los trajes de reinas y que se sientan escuchados, como reclaman», dijo Patricia Hernández, argumento que hizo suyo Cabello. Antes de que el concejal retirara las bases del orden del día, Patricia Hernández lanzó un dardo envenenado. «No entiendo las prisas; le pido un último esfuerzo para reunirse con los creadores donde se sientan escuchados más allá del detalle de las normas como el peso o las ruedas». «Estas prisas parecen que obedecen más a las exigencias del director artístico que a las necesidades de Fiestas, al que no le afecta retrasar una semana el asunto para negociar las bases con los creadores de los trajes. Al final, parece que se tiene más en cuenta a la dirección artística que a quienes se han dejado la vida para engrandecer el Carnaval, una sensación que tienen tanto los diseñadores como los grupos», explicó en el consejo Patricia Hernández. Cabe recordar que los principales escollos de las bases se referían a la limitación del peso máximo del traje de reina adulta a 700 kilos así como a la meticulosidad con la que se describen las características técnicas de las ruedas, o la imposición de la dirección artística de contar el tiempo de desfile desde el momento que se anuncia a la candidata, mientras los creadores quieren que se nombre a la chica y la fantasía y luego se abra la puerta y arranque el desfile. Cabello se reunirá la próxima semana con los diseñadores para desbloquear la situación y buscar el consenso. Con la retirada del punto del orden del día, cae en saco roto la intención de Fiestas de abrir el plazo de inscripción del 7 al 21 de noviembre.