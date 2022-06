McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife celebran diez años de participación en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en su apuesta por la Fiesta de Interés Turístico Internacional. En esta andadura han contado con el diseñador Daniel Pages, su creador de cabecera después de sus inicios en Los Llanos de Aridane y, a la edición siguiente, en 2011, en la elección de la soberana infantil de la capital tinerfeña.

Este 2022 se celebra el décimo aniversario de la apuesta decidida por el Carnaval y, en particular, por la gala de la reina, una travesía por la fantasía de la mano de Daniel Pages que ha deparado dos reinas, en 2014, con Amanda Perdomo Sanjuán, que encarnó a la Poderosa amazona, y, en 2016, con Cecilia Navarro Arteaga y Arena blanca del desierto, a las que hay que sumar seis damas de honor, con el matiz de que en 2021 se celebró la Gala de la Guardiana del Cetro para sortear la pandemia.

«Estamos entusiasmados con volver a participar juntos con el Carnaval» Ramón Fariña - McDonald’s

En el encuentro celebrado ayer entre el empresario de McDonald’s, Ramón Fariña; el director de EL DÍA-La Opinión de Tenerife, Joaquín Catalán, y el gerente de esta Casa, Carlos Delgado, junto a la candidata y representante de ambas firmas en la gala de mañana, Marta González Pérez, y su diseñador, Daniel Pages, todos se congratularon por la experiencia que se inició en 2012, después de felicitar al creador palmero por la elección de la joven.

Ramón Fariña, de McDonald’s, reiteró su satisfacción con el Carnaval tinerfeño y la alegría que le supone compartir con el periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife no solo participar y apostar por la fiesta, sino también revivir la experiencia propia de una víspera de Reyes, con la salvedad de que el 5 de enero este año se traslada a mañana, 10 de junio, cuando todos los ojos estarán puestos en Marta González y la fantasía que paseará por el escenario del recinto ferial.

Edición atípica, por el traslado para sortear las medidas sanitarias decretadas para evitar la pandemia, pero una decisión correspondida por McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, que vuelven a revalidar una apuesta por el Carnaval que se escenifica sobre el escenario, pero son dos marcas que se han convertido en sinónimo de la fiesta. Incluso en 2021, cuando el covid impidió la celebración de una gala tradicional y se organizó la elección de la guardiana del cetro, también se hizo presente el tándem de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife.

El director de este periódico mostró su satisfacción por el diseño presentado por Daniel Pages y también la elección de Marta González, quien en la distendida visita a las instalaciones de McDonald’s en la plaza de la Candelaria y, luego, al periódico admitió que le hace mucha ilusión participar, sin renunciar a su sueño de ganar.

Durante las visitas a las dos sedes de los patrocinadores, así como en el almuerzo ofrecido en honor de la candidata de las dos entidades y su diseñador, Daniel Pages admitió que revive estos días las mismas sensaciones que las ediciones en las que el fallo del jurado le reconoció su trabajo con el título, en 2014 y 2016.

Fieles a la tradición de mantener el secreto, compartieron ilusiones desde los primeros mensajes cruzados entre Pages y Marta González Pérez, el pasado noviembre, cuando la joven, que intuía la propuesta del diseñador, le dijo: «Si es lo que yo me creo, podríamos verlo seriamente».

«Contamos con una candidata estupenda que representa nuestra pasión por la fiesta» Joaquín Catalán - EL DÍA-La Opinión de Tenerife

El creador palmero solo le pidió compromiso, cuando le cuestionó si sería viable estando ella en Madrid. Su actitud ha sido la mejor respuesta. El hecho de estar estudiando Interpretación en la capital del Estado no ha sido un inconveniente para entregar todo y más de cara a la gala de mañana. Y todo, gracias a ser un ejemplo de orden, lo que le permite controlar el tiempo y hasta multiplicarlo. Metódica, exigente consigo misma... «Este va a ser nuestro Carnaval, ya nos toca», se traza como objetivo para todos los amantes de la fiesta y como reto personal.

Y por si había alguna duda, Amanda Perdomo, la primera reina de Pages y también de McDonald’s y EL DÍA, ha sido uno de los pulmones de Marta González a la hora de animarla en la decisión a ser candidata a reina del Carnaval. «Me comentó que es una experiencia maravillosa y que hay que vivir el momento del escenario».

Daniel y Marta se conocieron cuando ella participó como modelo en Tenerife Moda en 2018. Por aquella fecha, el diseñador ya sumaba dos títulos de reina. En el caso de Marta, nacida en enero de 1999, ya había sido elegida Miss Tenerife en 2017, justo el año antes del flechazo con su actual diseñador; en 2019 quedaría segunda dama en Miss España.

También tiene una carga emotiva el tándem que forman Daniel Pages y su candidata Marta González. Ambos son de Los Llanos de Aridane, y no es casualidad. No solo por su cuna palmera, sino también por la pasión por el Carnaval de la Isla Bonita. Reacio a desvelar secretos, el diseñador admite que «esta fantasía no es tan arriesgada como Mararía, el diseño de 2020», y lo enmarca dentro de una línea más convencional.

Pero tiene truco, porque Daniel Pages admite que se aburre y que no serviría para repetir formato todos los años, lo cual es toda una declaración de lo que se puede esperar del diseñador de Marta González, y ahí es donde se encuentra con el máximo voto de confianza de sus patrocinadores, McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, conocedores de que el Carnaval es la expresión de un pueblo en la calle y confían en que la magia surja al abrirse la puerta y salir la candidata número 6, la señorita Marta González Pérez, con la fantasía El cielo de fondo. Ahora solo falta tocarlo mañana.