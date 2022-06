¿Buenas sensaciones ante la gala de mañana?

Estoy supercontenta, porque he tenido la oportunidad de estar en todo el proceso de elaboración de la fantasía. Cada día estoy con más gana de que llegue la gala.

¿Nerviosa por ser la primera de las 11 candidatas en desfilar?

Todavía no (se ríe). Tengo muchísimas ganas de abrir la gala. Como componente de la comparsa Cariocas ya he participado en concurso con el número uno y, cuando abrí la bola en el sorteo y lo ví, me trajo el recuerdo de Cariocas, que siempre queremos el 1.

¿Habría elegido el mismo número si se lo hubieran ofrecido?

Sí. Entraba entre el 7 y el 1. El día de la presentación de candidatas participé con el número 7 y luego me tocó el 1. Tuve los dos (se ríe).

Es una reina comparsera.

Totalmente. Yo soy comparsera de pura cepa y carnavalera, porque por mis venas corre purpurina y gasolina, y no lo puedo evitar.

¿Y lo de gasolina por qué?

Soy piloto, copiloto y organizo rallies. Estoy metida en el mundo del motor, igual que con el Carnaval, desde chiquitita. De ahí que en las fotos de mi presentación aparezco mitad con mono de carrera y mitad vestida de princesa (se ríe). Mi primo, Zósimo Hernández, compite y ha sido campeón de España. Gracias a él conseguí meterme de lleno a ser piloto. Desde pequeña bailaba en El Hierro en un grupo de baile.

Es su mundo y parecen aficiones antagónicas.

Sí, porque estamos acostumbrados a que siempre parece que vamos en una vía. Yo estoy metida en todo y me sumo a todo lo que me propongan. Me encanta la adrenalina y disfrutar. Por eso decidieron llamarme mis diseñadores y llamar a la fantasía Euforia, que es como ellos me ven a mí. Me gusta estar metida en todo: en la comparsa, en el trabajo y como candidata a reina. Se puede, si quieres; para lo que no sirvo es para estar en casa viendo el tiempo pasar sin hacer nada.

¿Dónde conoció a sus diseñadores?

Ellos me han visto en mis actuaciones con la comparsa y también presentaron a mi amiga Vanesa –en el Carnaval 2020–, que ha salido en alguna actuación con Cariocas, y gracias a ella también me han visto bailar, porque siempre ha ido a verme. Vanesa, además de amiga, casi hermana, es mi patrocinadora de Cortes y Pliegues Tenerife. También me sorprendió el eco del que se han hecho los medios de comunicación de El Hierro de mi participación en la gala de mañana. Sé que tengo el calor herreño conmigo.

¿Sigue vinculada a su Isla?

Nací en La Frontera. Las raíces siempre van conmigo. Nací en El Hierro y durante la pandemia decidimos, mi madre y yo, asumir la tienda donde trabajaba, Dolma, en mi Isla natal. Además de ese negocio familiar, del que estamos supercontenta, aquí –Tenerife– trabajo precisamente en otra de las empresas que me patrocina, Folder Papelería, donde trabajo como administrativa, llevando también la facturación.

¿Tradición de Carnaval?

Mi hermano, Matías, participa en Los Carneros. Es una tradición herreña que emociona y a la vez, cuando suenan los cascabeles que empiezan a bajar la calle corriendo, te da hasta miedo. Aunque sepas que son personas, te metes tanto en el papel y se disfruta tanto que te llena de emoción ver las caras de la gente asustada. A los herreños nos encanta y es una fiesta a la que no se puede faltar; siempre se celebra un domingo y un martes. Es algo muy emotivo.

¿Cómo entró en Cariocas?

Me vine de El Hierro hace diez años para estudiar Turismo y porque quería ser azafata de vuelo, algo que conseguí. La misma semana que me incorporé en la academia para cursar los estudios busqué un grupo de baile, como era mi costumbre en El Hierro. Conocí a Timanfaya, directiva de Los Cariocas, y me dio la oportunidad de sumarme. Al tiempo de estar ensayando, me di cuenta de que estaba en la mejor comparsa, no lo sabía. Más que una comparsa es una familia. Seguiré ahí mientras pueda y, por supuesto, saldré este año.

¿Qué opinión le merece que Joroperos no concurse?

Me gustaría que hubiera salido y estar todas juntas de nuevo.

¿El sueño es ser candidata o ser reina?

El sueño es ser candidata, ya si te eligen reina, mejor. Ya soy la reina de mi fantasía; ojalá pudiéramos cumplir el sueño completo.