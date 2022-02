Parafraseando a Manolo Artiles, un clásico de las galas del Carnaval en el pasado, Santa Cruz ya tiene cetro pero no reina. La organización no dejó pasar por alto el día en que se habría celebrado la elección de la reina de 2022 para presentar la añepa de la soberana solo en la gran noche, pues no quedará en su poder. «A partir de ahora serán las reinas de la capital las que coronen a su sucesora», dijo el director artístico.