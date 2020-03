Hernández: "Es un orgullo el buen rollo que crea el pueblo en Carnaval"

Habla con solemnidad sorteando la polémica porque "el Carnaval, aunque es una fiesta, es muy serio" y dice aceptar la crítica "sincera que ayuda a mejorar". Desvela que un portavoz de la oposición estaba de fiesta cuando lo llamaron para comunicarle la evolución de la calima.

¿Satisfecha con su primer Carnaval en la Alcaldía?

Sí, a pesar de que ha sido un Carnaval con unas circunstancias excepcionales, pero es la prueba de que contra el Carnaval no puede nada ni nadie. Es el mejor Carnaval del mundo y el más seguro, y eso se demuestra cuando nos medimos y demuestra que tiene arrojo para superar dificultades.

¿Ha sido un Carnaval de contratiempos?

Ha tenido contratiempos grandes como son las circunstancias meteorológicas.

La polémica que no se tuvo con el cartel se trasladó a si se debía suspender o no los actos...

O hubo polémica en ambos casos y con las mismas personas (se ríe). Se han dado circunstancias muy excepcionales. Además, también el Carnaval ha sido resilente porque lo son sus vecinos.

¿De qué está más orgullosa en este Carnaval?

Siempre de la gente, del buen rollo, de la capacidad que tiene la gente de salir y hacer más grande el Carnaval: desde las costureras, a los miembros de los grupos o aquellos que solo se hacen un disfraz para salir a la calle. Tenemos que estar muy orgulloso del ambiente que creamos en Santa Cruz en Carnaval. Cientos de miles de personas en las calles y no pasa nada en comparación con el volumen de gente que tenemos. Hemos conseguimos trasladar una visión más cívica, con menos generación de basura y más selección de residuos. El personal que ha trabajado en el Carnaval: Protección Civil, Cruz Roja, Policía, la empresa de limpieza... está a un nivel que ya quieran otras fiestas por el compromiso con la ciudad, con la cantidad de horas extras que echan y con buena cara.

La alcaldesa ha sido culpable hasta de ir a los concursos...

(Se ríe) Y también se soplar la calima (se sigue riendo). Hay gente que no se acostumbra a que el Carnaval es patrimonio de Santa Cruz y no de un partido político, pero eso pasará con el tiempo...

¿Ha tenido tiempo para salir?

Sí, salí el primer día -Cabalgata- y el último -Sábado de Piñata-.

¿Mantiene la invitación para que Marco Marrero y María Díaz sigan al frente de la gala?

El escenario de Javier Torres Franquis ha sido magnífico y el cartel de Javier Nóbrega también, y los directores de la gala han hecho un trabajo riguroso. Ahora estamos en el tiempo de hablar con ellos y ver el tema -no es lo mismo uno que otro- para que la decisión se consolide. Solo estoy esperando a sentarme con ellos, como ya hice el año pasado.

¿Cuál es su motivo favorito?

Me gustan dos o tres opciones con las que saldría un magnífico Carnaval. Esperemos que haya una alta participación en la votación del motivo; todos tienen que dar su opinión para construir juntos el Carnaval.

¿Se saca tan pronto la votación del motivo porque van a preparar ya el Carnaval?

Sí. A nosotros nos parecía que había que disfrutar de la edición 2020 y por eso decidimos activar la votación al término. Hay muchas cosas que preparar. El Carnaval de Santa Cruz no es el mejor del mundo porque improvise.

¿Qué sitúa en el capítulo de necesita mejorar del Carnaval?

Estamos haciendo análisis. Pero la Cabalgata y sus regidores es un debe que tenemos que mejorar. He hablado con los grupos y cuentan que había regidores al inicio y luego en la parte silenciosa, y que no los vieron más en el recorrido, y sí vieron trabajadores de Fiestas. Hay que mejorar esos detalles.

¿Se aprendió de la Cabalgata y corrieron en Coso y Sardina?

El Coso estuvo magnífico. Ahora estamos en una etapa de sensaciones y testimonios previa al análisis para saber qué ha podido fallar y en qué podemos mejorar; eso lo haremos los próximos días.

Al final... ¿el Carnaval es un concierto como usted advirtió?

Lo decíamos desde el inicio: el Carnaval no es un escenario, el Carnaval no es un concierto, no es un día o no es un cantante, por muy bueno que sea aunque se trajera a uno internacional... el Carnaval es la gente en la calle con diferentes formas de vivirlo. Y eso se ve y se disfruta en las calles. Hemos querido que la gente se divierta en una zona limpia, iluminada, cómoda...

Estrenaron limpieza y comentado el reciclaje.

Se ha puesto en marcha un sistema de recogida selectiva de residuos, o se promovieron los vasos reciclables... Insisto en volver a dar las gracias a los trabajadores del servicio de limpieza porque hemos mejorado mucho y espero seguir mejorar y estamos analizando las zonas en ese sentido. Los vecinos del centro de Santa Cruz nos han dicho que se nota y mucho la diferencia favorable en la limpieza; también hemos generado menos basura y la hemos separado mejorar, con la disposición de más baños, que era una de las carencias seria que tenía la fiesta.

¿La polémica por la calima ha menguado las críticas de los vecinos del Centro? ¿Ha habido llamadas pidiéndole que bajen la música porque les molesta?

Ha habido llamadas y ha habido quejas. Nos comprometimos con ellos para que por las mañanas pudieran restablecer con normalidad su vida. Son unos días de molestia que provoca el Carnaval más grande del mundo y vamos a seguir trabajando con ellos, pero siempre haciéndolo compatible con el Carnaval. y el bullicio.

¿Satisfecha entonces, a nivel general, con el Carnaval?

Esa pregunta se la tiene que hacer usted a los chicharreros.

¿Contenta con la gala?

Hay alguna crónica que estaba escrita desde el 16 de junio... (Se ríe). Una de las críticas a la gala: que la cantante actúe en play-back como el año pasado, o el anterior. Yo no dirijo la gala. Yo recuerdo los play-back de Azpilicueta, cuando se hacía las galas con micrófonos y luego con grabaciones. La crítica de la gente, aquella que es de verdad y sincera, ayuda a mejorar; hay que tomar nota y analizarlas para ver qué pasó. Soy muy crítica conmigo misma. La crítica de verdad y sincera ayuda a mejorar.

¿Rectifican y ahora no designan a dedo el cartel sino que convocan un concurso público?

No. Se decidió encargar a Javier Nóbrega porque, entre otros motivos, la organización no tenía tiempo para convocar un concurso, resolverlo y promocionar la obra. Al margen de eso, el cartel de Nóbrega es muy bello y ha dado un juego enorme en el Carnaval; llevaba tiempo deseando hacerlo, conoce el Carnaval y era garantía de éxito. Es un artista de mucho nivel.

¿Con el Carnaval se puede hacer política?

Quien crea que el Carnaval lo hace un partido político se equivoca y parece que no lo conoce. Y cualquiera que intente politizarlo se equivoca mucho más.

Habla más como alcaldesa que como líder del PSOE.

Es que igual no me contengo. Han intentado hacer política. Pero el Carnaval es de Santa Cruz, de los chicharreros y el Ayuntamiento debe poner los medios para que la gente haga el Carnaval y eso no es de un partido político, eso trasciende aunque hayan intentado dirigir ataques políticos; reconozco que no me lo esperaba ataques partidistas en una cosa tan grande como el Carnaval.

¿Dónde hay más presión: en campaña electoral o Carnaval?

En una campaña electoral es un diálogo con tus votantes. El Carnaval es más universal, no va de partidos. Va de una ciudad, una tradición inmensa que va por encima de la alcaldesa, evidentemente, y de la Corporación... El Sábado de Carnaval tomamos una decisión difícil pero para garantizar la seguridad de los chicharreros que está por encima. Por cierto, cuando se levantó la emergencia, había menos niveles de calima que cuando se celebró el día anterior el partido del CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. En todo los carnavales solo hubo cinco afecciones respiratorias, dos de ellas en personas con asma.

¿Avisaron a la oposición?

Cuando vimos que trascendía de los partidos, llamamos a los portavoces de la oposición, tanto el sábado como el domingo. Y alguno estaba de fiesta cuando fue informado. En alguna llamada a responsables de la oposición se oía Carnaval de fondo cuando le fue comunicado, y luego hemos visto algunas críticas. Algunos acusan a los chicharreros de insolidarios porque estaban bailando cuando Santa Cruz que fue municipio que más medios mandó para apagar el fuego. Algunos que llaman irresponsables a los que bailaban con la calima, y también estaba bailando con la calima o quizás en el Casino...