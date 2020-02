"Hemos sido la cabeza de turco del gobierno municipal que se fue"

¿Satisfechos con la gala?

María Díaz: Sí, mucho.

Marco Marrero: Contentísimo.

María: ¿Que se puede mejorar? Todo en la vida se puede mejorar.

¿Qué fue lo más que le gustó de la gala de la reina?

María: El momento de las candidatas a reina y el protagonismo que ellas tuvieron, que era lo que habíamos pensado siempre.

Marco: Y la conexión con el público. Nunca he disfrutado una gala en directo porque siempre he estado con los preparativos de los trajes detrás del escenario, y fue muy importante ver cómo la gente lo estaba viviendo y disfrutando, y también que todos los que estaban en escena lo estudiaran pasando bien; sé que es dificilísimo tener un minuto para todo el trabajo que has hecho durante todo el año. Eso es superimportante.

María: También es que se ha dado importancia a grupos que antes salían de relleno y este año había un momento de gloria para las agrupaciones, otro para las rondallas que salían y cantaban, otro momento para las murgas, aunque no hubieran ganado... Creo que tuvieron su momento de protagonismo.

¿Lo más complicado fue cuadrar la gala en tres horas?

María: Claro, es que era mucho, y además se incluyó el carrusel cuando acababan de desfilar las candidatas en cada bloque. Cada una tuvo sus tres minutos y medio y luego volvían a salir; la gente no se lo esperaba, y tal vez se desconoce las dimensiones que tienen los trajes y lo que cuesta moverlos en poco tiempo. La parte de atrás no es fácil, porque no tienes una autopista para moverte.

¿Ha sido clave la implicación del escenógrafo y técnicos en el equipo desde agosto?

María: Por supuesto; adoro el equipo que hemos tenido alrededor, a parte de mi gente que ha trabajado como una jabata, también hemos contado con el equipo técnico de Fiestas, de escenografía... todo el mundo, desde quien monta, regidores, Tote... Todo.

Marco: Desde que recibimos la invitación para dirigir la gala, que nos lo plantearon un viernes, y tuvimos todo un fin de semana para pensarlo y dar la respuesta... Nos planteamos si seríamos capaces de hacer algo con el Carnaval que esté en nuestra forma de trabajo.

María: Esta gala es el resultado de nuestra forma de trabajar, más pausado, limpio... Otros tienen otra forma, que también es muy bonita.

Marco: Pero es lo que toca ahora: que nos den palos por un lado y elogien por otro. Lo primero que quisimos hacer es que todo el trabajo que fue fuera a ver aquí estuviera planteado y estudiado con todo el equipo de luces, de escenografía... Teníamos cinco puerta de grandes dimensiones en el escenario, y eso es muy complicado.

María: No sabes los besos que me han dado los personajes del Carnaval...

Marco: Hay gente que tal vez está casada de ellos, o de la Fufa, o de grupos, pero... ¡chico, es el Carnaval y es lo que tenemos! Me puse muy contento esta mañana cuando gente de fuera de España hayan sido capaces de ver una gala del Carnaval de Tenerife entera y de disfrutarla. Me quedo más contento que unas pascuas.

María: Y también me quedo muy contenta con el mensaje que nos mandó el equipo del organismo autónomo de Fiestas. Te lo leo: Son los de mejor educación, trato y sonrisa de muchos años. Descansen mucho que se lo merecen. Todo el mundo ha sentido que hemos trabajado con tranquilidad, no somos estridentes.

¿Se han sentido cabeza de turco del cambio de gobierno?

María y Marco: ¡Claro!

María: Pero también cabeza de turco del gobierno que se fue. Ponte a examinar en las redes sociales de dónde vienen los palos. También pienso que eso también es un componente cuando aceptas hacer la gala; te expones a eso.

Pero ustedes son directores artísticos de la gala...

María: Ya, pero el Carnaval está politizado; el día que el Carnaval deje de estar politizado estaremos todo mejor, y los grupos se agarran mucho a la parte política; no pueden haber unos afines a un signo político o a otro; todos tenemos que apoyar el Carnaval. Hemos trabajado mucho con CC y estamos trabajando con el PSOE; cuando se hace un trabajo artístico te tienes que olvidar del componente político.

Han puesto la lupa hasta si favorecían a alguien de su círculo.

María: ¿Y para qué?

Marco: Encima para algo que le había encargado el organismo autónomo. Nosotros hemos trabajado por que los diseñadores trabajaran cómodos y se lucieran en reconocimiento a su esfuerzo.

María: Las candidatas de las tres modalidades han sido maravillosas.

¿Cuál ha sido el peor momento de la gala?

María: Cuando les tuve que comunicar las ocho candidatas adultas que eran finalistas. Fui corriendo a la trasera del escenario y se lo comuniqué; se me partía el corazón.

Marco: Nos recordó cuando pasábamos nosotros ese momento.

¿Sólo sabían quiénes eran las finalistas o las ganadoras?

María: Solo sabíamos las ocho finalistas que eligió el jurado porque las tenía que mandar a vestirse; fíjate la ubicación sobre el escenario, no estaban preparadas.

Justo Gutiérrez fue a su encuentro al final de la gala. ¿Qué les dijo?

María: Justo nos dijo que había sido un 'orgasmo de gala', una gala maestra, con clase... estaba privado y eso me llegó al alma.

Marco: Dijo una cosa preciosa: que habíamos envuelto el Carnaval en un halo de clase... Han habido galas maravillosas y esta es diferente; entiendo que esta no le guste a todo el mundo porque tienen un concepto de gala distinto, pero fue la gala que nosotros queríamos hacer.

¿Paulina Rubio esta la artista que ustedes habían previsto?

María: Paulina Rubio no estaba en nuestros planes, pero viendo nosotros la gala por la tele, tampoco me disgustó.

¿Le hace falta un artista invitado a la gala de la reina?

María: A la gala de la reina nunca le hace falta un componente de fuera, pero lo hacemos porque tiene repercusión a nivel internacional.

Marco: Tampoco nunca nos hemos preocupado de vender el Carnaval de otra forma, sino para la gente de aquí. Pasó con el jurado. Los diseñadores no querían un jurado que fuera ni peluqueros, ni maquilladores... Y en Fiestas nos preguntaron y nosotros planteamos figuras internacionales, pero hace falta un organismo que aporte dinero y los traiga. También este año nos ha coincidido con un nuevo modelo de contratación; no es fácil.

¿Qué necesita mejorar de su gala?

María: Muchas cosas. Yo haría una gala donde estuvieran todos los grupos, pero de otra manera. Haría un festival de galardonados para que salieran todos, pero haría una gala diferente. ¿Te acuerdas cuando José Antonio Plaza hacía una gala y luego otra para televisión? Esa idea no es mala.

Marco: Nosotros estamos acostumbrados a ver y vivir el Carnaval de siempre, pero cuando tú estás fuera quieres vivir un espectáculo... Nosotros hemos tenido reuniones con los grupos y les hemos planteado que sale el ganador y cuando planteamos 'y si...' surgen susceptibilidades.

¿Paulina Rubio estaba en condiciones de cantar?

María: ¿Te digo la verdad? Yo no la ví. La vieron nuestros regidores. Ella no ensayó, sino su equipo y su banda; pero tampoco se notó. Pero es un icono, mira la repercusión de contar con ella: en Semana, Paulina Rubio, el huracán mexicano, cerró la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por eso se cuenta con una estrella para la gala. También nosotros hacemos un homenaje a Diablos Locos por su 50 aniversario que nos encanta a todos y levanta al público y fuera se preguntan por qué se ponen tan emocionados... O cuando una murga canta un tema que la gente de fuera no entiende.

¿'Y si...' Zeta-Zetas hubiera interpretado su homenaje a los artistas canarios?

María: No podíamos tener detrás todo el despliegue que precisaba ese tema porque nos lo advirtió seguridad.

Marco: Hay una psicosis con la seguridad en el Carnaval.

María: Desde el primer momento nosotros planteamos que los diseñadores no salían con el traje al escenario sino que les pusimos dos pantallas detrás del escenario para que vieran la evolución. Los chicos dejaban a la candidata que comenzara a desfilar y venían corriendo a ponerse delante del monitor y la seguridad interna llamó la atención, hasta que los regidores le dijeron que estaba previsto en la lectura de guión y se les permitió pasar.

¿Marco y María volverán a repetir en la dirección de la gala?

María: Ahora mismo no sabemos.

Marco: No, muchas gracias (se ríe).

María: Nosotros ya dijimos cuando aceptamos que esto era como una prueba, un sueño, una asignatura... Ahora mismo no te lo puedo decir. Ni siquiera he llegado a mi casa y tengo ganas de ver a mi familia, a todos... y descansar.

Marco: Hay una cosa que no soporto, y es subirme a una montaña rusa. Desde julio hemos estado en una montaña rusa, ahora déjame que me baje y después ya hablaremos.

¿Ha habido buen ambiente entre los diseñadores?

Marco: Sí, es lo que queríamos desde el principio: hacer un trabajo de equipo.

María: Estoy muy contenta, y con los diseñadores más. Me lo he pasado muy bien con ellos, los fuimos a ver antes del espectáculo y desearles lo mejor...

Marco: La representante de César Manrique y ahora de Pepe Dámaso vi el espectáculo en directo y nos envió este mensaje: 'Maravilloso espectáculo, un diez multiplicado por mil. Les felicito de todo corazón. Estoy muy orgullosa de ustedes.

¿Hicieron la gala que habían pensado desde el principio?

María: Igual teníamos otro planteamiento de gala, pero después de visitar a los 68 grupos del Carnaval cambiamos el concepto de gala cuando vimos a las agrupaciones, a las personas mayores... Tienes que cambiar el concepto de gala, no los puedes quitar. Antes tenía otro concepto, pero después de visitarlos, hay muchas cosas que se te quedan en el corazón.

Marco: Todos esos que rajan en las redes sociales sin saber nada, que se vayan a visitar a los grupos, a ver a los que están trabajando durante todo el año.

María: Hasta nos ha enviado mensaje Sandra García-Sanjuán, de Starlite, quien nos ha dicho que va a trabajar por Tenerife y que le gustaría contar con nosotros en su equipo. Me molesta quienes hablan sin conocernos, o dicen que nosotros solo hemos dirigido dos galitas en el Puerto... Solo puedo decir que nos lo hemos currado.