1.500 efectivos policiales y sanitarios velarán por la seguridad de la fiesta

En un área de 5.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha instalado este año el dispositivo de seguridad que velará por los carnavaleros. "Y por si pasa algo, que no vaya a más", según resumió la alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, tras asegurar que una de las principales características de la fiesta chicharrera es que es "el Carnaval más seguro del mundo".

Según argumentó la regidora capitalina, "no solo se habla del civismo de los chicharreros y de sus ganas de divertirse y solo divertirse sino también de cientos de personas que trabajan para que no pase nada y cientos de personas que trabajan para que si pasa no vaya a más". "Un punto de cura y de mimo", según Hernández y una "ciudad de emergencias", según el concejal de Seguridad en Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán, convierten al conocido como Hospital del Carnaval en un eje clave en el desarrollo de la fiesta.

En ese espacio se darán cita profesionales de diferentes cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil que vigilarán el normal desarrollo de la fiesta durante diez días y a los que se suman los miembros de Cruz Roja que se encargarán de la asistencia sanitaria. La presidenta provincial de organización, Mayte Pociello, informó de que en esta ocasión contarán con "110 trabajadores contratados y más de 220 voluntarios", que se atenderán a los usuarios tanto en los 15 puestos de asistencia (más ocho para menores) y 150 de recuperación.

La corporación municipal señaló en una nota que este dispositivo atendió el pasado Carnaval a un total de 681 personas, de las que 131 eran menores de edad. En este puesto médico se centraliza la asistencia sanitaria con un complejo de 12 elementos modulares: atención básica, zona de reanimación, dos carpas de recuperación y sala de espera. Además, en el caso de la asistencia a menores de edad, los servicios sanitarios se concentran junto al área psicosocial y en contacto directo con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor.

"Las instalaciones están adecuadísimas, estamos preparados para cualquier emergencia y esperamos que no suceda como ha pasado siempre porque la gente es sensata y si no, estamos para eso", concluyó la presidenta de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para completar este dispositivo se contará, durante las jornadas más importantes de las fiestas, con el servicio de 13 ambulancias de Soporte Vital Básico incluyendo la de la agrupación de voluntarios de Protección Civil santacrucera, más una de Soporte Vital Avanzado, un Vehículo de Intervención Rápida y también se establecerá una dotación de otra ambulancia, con base en el Hospital del Carnaval, que estará disponible durante las 24 horas.

Este centro de coordinación y atención, que se ocupa de todas las incidencias que se deben atender durante estas celebraciones, funcionará entre el 21 de febrero y hasta el uno de marzo. Entre las principales novedades se encuentra que en este lugar se ha instalado por primera vez la sala de videovigilancia en la que los agentes de la Policía Local y de Policía Nacional podrán visualizar las imágenes de las 17 videocámaras autorizadas para este cometido por la delegación del Gobierno en Canarias.

"El control de la seguridad de Santa Cruz de Tenerife va a estar localizado aquí por primera vez con cámaras de control de tráfico y de seguridad", añadió al respecto Florentino Guzmán. Según destaca la nota del Consistorio, "una pieza esencial de este dispositivo es el Puesto de Mando Avanzado", un centro de coordinación que pone en funcionamiento solo durante Carnaval de una "potente red de enlaces y comunicaciones".

En este puesto se toman todas las decisiones de seguridad y emergencias y se distribuyen los recursos operativos atendiendo a las demandas que se reciben por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad destacadas en las calles; de los bomberos; voluntariado de Protección Civil y del personal de Cruz Roja Española. En el PMA también habrá enlaces de todos los intervinientes junto a los operadores del Cetra-Cecopal incluso con derivaciones directas que se reciben desde el Cecoes 112 Canarias.

A ello se suma por primera vez la instalación de un Punto Violeta, un puesto donde se atenderá específicamente a mujeres víctimas de violencia de género. Así lo destacó la alcaldesa quien calificó esta zona como "imprescindible" en la que "las mujeres que puedan sufrir una agresión en el caso de que suceda tendrán este punto de atención especializada".