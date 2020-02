Elizabeth Ledesma: "Me costó presentarme a un casting, no me atrevía"

L La decimosexta

Elizabeth Ledesma Laker, de 21 años, desfilará en la Gala en la decimosexta posición.



L Diseñador

Santi Castro.



L Fantasía

Estas cuatro palabras.



L Procedencia

Las Rosas, en el municipio de Arona.



L Profesión

Estudia Ciclo Superior de Animación Sociodeportiva.



L Patrocinio

Centro Comercial Carrefour.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me presenté al casting convocado por el diseñador Santi Castro y por el Centro Comercial Añaza Carrefour. Era la primera vez que probaba suerte para poder ser candidata a Reina del Carnaval y fui elegida. Me siento muy afortunada. Siempre tuve la ilusión y las ganas de subirme al escenario carnavalero, pero no me atrevía. Veía dicha posibilidad como algo inalcanzable. Pensé que nunca me iban a escoger a mí, pues las candidatas son todas chicas espectaculares y maravillosas. La verdad es que no me sentía muy segura para intentarlo. Pero para estos Carnavales, me convencí de que debía embarcarme en esta aventura. Me lo propuse como reto personal. Y aquí estoy.

¿Por qué le costó tanto intentarlo? ¿Por qué se sentía tan insegura?

Pues no lo sé. No me atrevía. Pensaba que no me iban a elegir. Es que todas las candidatas son mujeres poderosas, con mucha fuerza. También sentía nervios. Pero ahora he cambiado mucho. Soy otra. Cuando por fin me atreví a presentarme al casting y me eligieron, adquirí mucha seguridad, pues tanto mi diseñador como el patrocinador han confiado en mí. Mi actitud ha cambiado, veo todo de manera positiva.

¿Y por qué cree que la eligieron a usted?

Creo que me eligieron por como piso el escenario, pues soy bailarina. También pienso que les gustó mi cara. Mi diseñador dice que mi belleza se ajusta a su fantasía.

¿Considera que los diseñadores, en líneas generales, buscan para sus trajes chicas guapas, altas y delgadas?

Yo no creo que busquen modelos, sino mujeres que compaginen con sus creaciones. Creo que también quieren chicas con sonrisas bonitas y que puedan defender con fuerza sus fantasías.

¿Ya ha visto su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una sola palabra?

Ya la he visto y me encanta. Es espectacular. Mi diseñador este año ha arriesgado bastante, pues ha creado una estructura totalmente innovadora. Me siento muy orgullosa de poder desfilar en el escenario del Carnaval con esta creación de Santi Castro. Es todo un honor.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina del Carnaval?

Me cambiaría la vida. Utilizaría mi voz y mi título para promocionar el Carnaval de Santa Cruz por donde quiera que vaya.

¿Mejoraría algo de la Gala de la fiesta chicharrera?

Lo que sí me gustaría es que diesen más tiempo a las candidatas sobre el escenario. Los diseñadores realizan un gran esfuerzo y solo tenemos tres minutos. Ni siquiera podemos salir todas al final del espectáculo.

¿Le gustaría que el público votase desde sus casas?

Sería maravilloso. Así la gente desde casa también se sentiría parte de la Gala.

¿El Carnaval de Santa Cruz debería tener también un Rey?

Sí, sin duda. Ya es hora de que el Carnaval de Santa Cruz sea más igualitario.

Tres defectos.

Soy cabezota; me cuesta sumir las derrotas, y me comparo mucho con las demás personas.

Tres virtudes.

Soy positiva, trabajadora y ahora segura de mí misma.

Una comida.

La pasta.

Una película.

El Diario de Noa.

Un viaje.

Japón.

Aficiones.

El baile, la música y el deporte en general.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

Como una mujer independiente, fuerte y segura.