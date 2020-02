Mª José Chinea: "El año pasado me caí y ahora me han dado otra oportunidad"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Este año repito. Ya me presenté en 2019 con el diseñador Jorge González y para 2020, también ha querido contar conmigo. Nos conocimos en el casting que convocó hace unos años para la Gala del Carnaval Internacional de Los Cristianos. Me eligió y ganamos. Después de eso, me propuso vivir la experiencia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y ni me lo pensé. Lo que pasa es que el año pasado, en la Gala de la Reina adulta de la capital, todos nos quedamos con un mal sabor de boca porque el desfile no salió como esperábamos. Yo soy la que se cayó.

Se dijo que había sido por el peso del tocado.

No fue el tocado. En realidad no sé lo que pasó, no lo puedo explicar. Todo el mundo estaba muy preocupado cuando salí del escenario, pero yo estaba bien. Por muchas vueltas que le damos a aquella situación, no encontramos ninguna explicación.

¿Pero no tiene miedo a que le vuelva a suceder?

No. Lo que me ocurrió el año pasado me ha dado más fuerza, más seguridad, porque fui capaz de seguir adelante a pesar de todo.

¿Y por qué cree que tanto el diseñador como el patrocinador han vuelto a confiar en usted?

Han querido darme una segunda oportunidad. Y yo encantada. Me siento muy afortunada. Creo que les transmito algo, que les gusta como siento el Carnaval, y por eso confían tanto en mí.

¿Considera que los diseñadores, en líneas generales, buscan para sus trajes chicas guapas, altas y delgadas?

Pienso que por lo general buscan chicas que se adapten a sus fantasías. La candidata y el traje deben ser un conjunto.

¿Ha visto ya su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una palabra?

No la he visto entera, solo algunas partes. Pero lo que me han enseñado me encanta. Mi fantasía será impresionante.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina del Carnaval?

Sería algo increíble.

¿Mejoraría algo de la Gala de la fiesta chicharrera?

No cambiaría nada, me gusta tal y como es. Nunca me pierdo una.

¿Le gustaría que el público pudiese votar desde sus casas?

Creo que el sistema es complicado, pero estaría muy bien, siempre y cuando el procedimiento sea totalmente transparente y justo.

¿El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife debería también contar con un Rey?

Si la sociedad lo demanda, pues tendría que hacerse. Pienso que si se habla de esto, es porque hay personas a las que les gustaría tener la oportunidad de ser el Rey del Carnaval de la capital.

Tres virtudes.

Soy muy luchadora, responsable y también empática.

Tres defectos.

Soy demasiado perfeccionista, impaciente y muy exigente.

Una comida.

Me gusta todo.

Una película.

La milla verde.

Una canción.

La vida es un Carnaval, de Celia Cruz. La admiro mucho. Cuando era pequeña, hacía la tarea escuchándola. Me hubiese encantando disfrutar de un concierto suyo.

Aficiones.

Lo que más me gusta, sin duda, es bailar.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

No quiero pensar mucho en el futuro. Yo solo quiero ser feliz. Lo que sí me gustaría es conseguir la plaza de profesora. El año pasado me quedé solo a un puesto de obtenerla. Ahora estoy impartiendo clases extraescolares de baile, teatro y patinaje.