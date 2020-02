Mónica Raquel Estévez, reina de Tajaraste 1987, entre los once jurados de la gala

Once profesionales de la comunicación, las bellas artes y y el espectáculo integran el jurado encargado de elegir a la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se celebrará el próximo miércoles en el recinto ferial.

Entre los rostros más conocidos, y vinculados directamente a la fiesta de la máscara, Mónica Raquel Estévez, que fue reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 1987 con la archiconocida fantasía de Leo Martínez Tajaraste. También integran el tribunal encargado de elegir a la soberana Javier Torres, autor del escenario del Carnaval y el diseñador más laureado en la historia de disfraces murgueros; Javier Nóbrega, creador del cartel anunciador; Ana Ibáñez Llorente, periodista de TVE; Roberto González, de RTVC; Lydia Ramírez, modelo y bailarina; Agustín Rubiales, embajador del Carnaval de Cádiz y nominado a la Medalla de Oro de Andalucía; David Santisteban, productor y compositor; Gema Lozano, realizadora; José Luis Pérez, médico oncólogo en el HUC que también ejerce en Clínica Cidme, y Paola Torres, diseñadora de vestuario.

La gala contará con la actuación de Paulina Rubio, estrella invitada por los director María Díaz y Marco Marrero, y se prevé entre el público la presencia de Lorenzo Caprile.

Menos jurados que reinas... Algunos diseñadores han mostrado su disgusto porque Fiestas no haya tomado en consideración la opinión que le trasladaron los diseñadores a la propia organización en una de las reuniones, y alguna que quedó recogida en las bases. Aseguran que existió el acuerdo de no incluir reinas del Carnaval en el jurado, y no se ha respetado. También precisan que "en la base cuarta pone que el número de miembros será impar e igual o superior al número de candidatas no superando un máximo de 15"... y el jurado se limita a once profesionales.

Dentro del colectivo de diseñadores reiteran su contrariedad con la decisión de que Fiestas no entregue la puntuación de cada uno de los miembros del jurado, sino que solo se pondrá a disposición el cómputo final de la votación.