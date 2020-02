1x1 Burlonas

Lo mejor: Tienen tan claras sus convicciones y su ideología murguera que siempre miran hacia adelante. Por eso, poco les importa hablar (como hicieron con varios casos de la prensa rosa), de "país de pandereta", cuando seguramente muchos de los presentes podrían sentirse aludidos. Demostraron que el vacío no existe en sus letras, y aunque su fase parecía no llegar al nivel de año recientes, se sacaron de la manga un bis, agarradas al feminista 'Y la culpa no era mía', en busca de la igualdad social, para sacar al Recinto del sopor previo.

Lo peor: Por momentos se perdieron en temáticas algo alejadas de la realidad local o abordaron otros (como quién mueve los hilos del periodismo), y no llegaron como se espera de ellas. A su doble visión entre el positivismo y la negatividad, al margen de repetida en el recurso, le faltó algo más de fuerza e ingenio.

El detalle: Fieles a su estilo, desde su entrada hasta sus estrofas finales, ofrecen puro contenido. Directas y sin rodeos ni fuegos de artificio aunque eso limite su simbiosis con la grada. Su "para hacer reír no estamos aquí" fue más que sintomático. Vuelta de tuerca mezclando componentes de distintas cuerdas en medio de un tema.

Burlonas

Directora: Adela Peña

Fantasía: Provocando con toques grotescos y con ingenio moviéndome en lo correcto derrochando provocaciones las valientes de la corte

Diseñador: Santi Castro

Directora Musical: Adela Peña

Letrista: David García

Temas: