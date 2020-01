Político reconvertido a murguero

Eiroa fue primero concejal en el Ayuntamiento de La Laguna y luego director general de Juventud del Gobierno de Canarias. Las urnas y los pactos decidieron que su formación política, Coalición Canaria, pasar a ser oposición en ambas instituciones y Sergio Eiroa aprovechó por recuperar su otra pasión: la murga.

Aunque asegura que nunca les abandonó porque "siempre se intenta ayudar en lo que se pueda", el joven tenía ganas de volver a pintarse la cara de payaso y hacer sonar las trompetas de uno de los pasacalles más míticos del mundo murguero.

"Tengo muchas ganas de recordar las sensaciones en el escenario, es mucho más ilusionante volver ahora tras un tiempo de descanso", admite el exconcejal quien además se muestra convencido de lo que la murga que dirige Lolo García tiene preparado para su participación en el concurso: "Creo que podemos dar una sorpresa".

De murguero a político y al revés. Da a Eiroa una particularidad en el concurso en el que unos y otros colectivos ocupan posiciones generalmente opuestas. Durante los cuatro años de vacío murguero, le tocó vivir el dedo acusador desde la grada y explica que "siempre lo llevé bien". "Sé que un murguero está para eso, para dar caña, así que tocaba aceptar las críticas", señala antes de confesar entre risas que algún compañero de partido no tiene tan buen encaje de las letras murgueras.

¿Y al revés? Lo cierto es que le sigue pasando y en un ambiente tan distendido como un grupo murguero, no iba a escaparse de ser el objeto de bromas y cachondeo por su condición de expolítico. "Hay una parte de uno de los temas en la que le damos un poco a mi partido y todos me lo cantan directamente", confiesa Sergio Eiroa antes de asegurar que ante eso la reacción "no puede ser otra que reírse".

Además, no obvia su ideología política y asegura que le gustaría cantar algo más para los actuales dirigentes de las instituciones públicas, especialmente en lo que se refiere a Fiestas en Santa Cruz de Tenerife, en manos del PSOE. "Para el año próximo les cae fuerte porque no están acertados", augura.