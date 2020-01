"He descansado durante dos años y regreso ahora porque lo necesitaba"

Regresa al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tras dos años de descanso y, además, lo hace en solitario, sin su compañero Javier Santana. ¿Vuelve con ganas?

Por supuesto. Regreso con mucha fuerza e ilusión. Tuve que descansar durante estos dos últimos años por problemas personales y de salud, y porque tenía otras responsabilidades. Pero necesitaba volver. Echaba de menos todo esto, pues soy demasiado carnavalero.

¿Seguirá manteniendo la misma línea de los diseños que hasta ahora ha presentado en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife o regresa con ideas nuevas?

El traje de este año será algo diferente a lo que he hecho hasta ahora, pero manteniendo mi sello. Será más grande y más lujoso. Tendrá mucho brillo.

¿Y cómo surgió esa fantasía que subirá al escenario del Recinto Ferial el próximo 19 de febrero?

Surgió el pasado verano, mientras me estaba tomando un café con unos amigos. Comenzamos a hablar del Carnaval y ahí fue cuando se me encendió la bombilla. Al llegar a casa, empecé a trabajar en el boceto del traje.

¿Desde cuándo está trabajando en este diseño?

Desde hace más de tres meses. Me ayuda mi familia y la de la candidata, Amanda Hernández. Éste es mi equipo y yo estoy encantando.

Ha participado en la Gala de la Reina adulta de la capital durante seis años, pero hasta ahora no ha conseguido ningún premio. ¿Cree que en esta ocasión tendrá más suerte?

Este año lo que yo quiero es pasármelo bien y disfrutar de esta nueva experiencia en solitario. Quiero vivirla a tope. Lo que deseo es que todo salga bien; que el traje quede perfecto y no se rompa; que en el desfile no haya fallos y que la candidata disfrute mucho.

¿Para elegir a la candidata que luzca su fantasía, prefiere realizar casting?

No me gustan demasiado los casting, porque nunca se sabe lo que nos podemos encontrar. Puede ser que no esté la chica ideal para la fantasía que tienes en mente. Prefiero elegirla yo. Este año, se subirá al escenario de la Gala con mi traje Amanda Hernández. Es como si fuera de mi familia, es vecina de toda la vida, la he visto crecer. Y, además, ha formado parte de mi equipo para la confección de los diseños en años anteriores. Es la candidata perfecta. Yo no busco modelos, sino chicas que disfruten de esta experiencia. Y ella te lo pone todo muy fácil. Es una persona muy entregada y muy trabajadora, y nunca está de mal humor. Si tú tienes el día oscuro, ella enseguida consigue que salga el sol. Además, tenemos mucho en común y hay mucho feeling. Amanda está viviendo cada hora de esta experiencia como si fuera un sueño. Ella es mágica.

¿Qué cree que debería mejorar en la Gala de elección de la Reina del Carnaval chicharrero?

A mí me gustaría que la Gala regresase a la plaza de España. Allí hay más espacio y, por lo tanto, más aforo para el público. Pero sé que en el Recinto Ferial estamos protegidos del frío, del viento y de la lluvia. También me gustaría que la Gala fuese menos monótona. La gente se suele cansar tras los primeros 45 minutos.

¿Qué espera de los nuevos directores del espectáculo, los diseñadores Marcos y María?

Respeto muchísimo su trabajo. Lo harán muy bien.

¿Cree que el jurado debería estar formado por componentes más especializados y relacionados con el mundo del Carnaval?

Me parece perfecto que la organización quiera contar con artistas, con gente conocida, pero también creo que debería haber más componentes especializados, más expertos en este mundo, que sepan lo que están votando.

¿Considera que la Reina también debería ser elegida por el público desde sus casas?

A mí me encantaría. Desde luego siempre es mejor la valoración de miles de ojos que solo la de una quincena de personas.

¿El jurado del Recinto Ferial debería votar en voz alta?

Sí. El concurso sería mucho más transparente y justo. Si quieren ponerle un cero a mi fantasía, pues que me lo digan a la cara.

¿Qué artista le gustaría que participase en la Gala?

Marc Anthony.

¿Cree que la fiesta de Santa Cruz también debería contar con un Rey del Carnaval?

Pues sí. A mí me gustaría presentar uno de mis diseños. Se podrían celebrar dos galas diferentes.