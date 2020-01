Jorge González: "La producción de la Gala debe mejorar y parecerse más a Eurovisión"

El diseñador Jorge González, que acumula ya tres Reinas del Carnaval de Santa Cruz, a pesar de que solo lleva siete años participando en la Gala, admite que en la edición pasada de la fiesta el desfile no salió como esperaba, pues el tocado estuvo a punto de caerse. Por eso, en estos Carnavales viene con más fuerza y ha decidido que sea la misma candidata de 2019 la que se suba al escenario en 2020. "Nosotros sí creemos en las segundas oportunidades", indica. Por otra parte, González sueña con que algún día la Gala de la Reina se parezca a Eurovisión, en cuanto a la producción.

Subió su primera fantasía al escenario de la Gala adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2013 y ya acumula tres Reinas y una dama de honor. ¿En qué se inspira Jorge González para crear trajes que gustan tanto?

Siempre tengo ideas en la cabeza y cualquier cosa me puede inspirar, hasta un escaparate o una lámpara. Voy pellizcando de todos lados. Pero la verdad es que cada vez es más difícil diseñar fantasías que sorprendan. Hay mucha competencia. Los trabajos que se hacen son muy artesanales y muy ricos en detalles y materiales. Creo que participar en la Gala de la Reina adulta de Santa Cruz y gustar cada vez es más complicado. A esto se suma la dificultad de conseguir un buen patrocinio.

Ante dichas dificultades, algunos deciden arriesgarse e innovar con sus fantasías. ¿Se atreverá usted este año?

No. Yo me mantendré en la misma línea de siempre. La verdad es que no hemos arriesgado en exceso. Tanto yo como mi equipo somos más conservadores. Lo único que cambiaré es el color, pero seguiré apostando por los trajes carnavaleros muy grandes.

En la pasada edición del Carnaval, su candidata estuvo a punto de perder el tocado durante el desfile. Finalmente, y a pesar de que muchos apostaban por su traje, no consiguió ningún premio.

La verdad es que el desfile no salió como queríamos. Nos quedamos con un mal sabor de boca, tanto mi equipo, como yo y la propia candidata, María José Chinea. Por eso, este año ella repite, porque creemos en las segundas oportunidades. Ella está muy agradecida e ilusionada y, por supuesto, yo también.

¿Es usted un diseñador de casting?

La verdad es que no. Yo no me fijo en la belleza de las chicas. No voy buscando la más guapa ni la más alta. Tanto es así, que he presentado mujeres de menos de un metro y 60 centímetros. Tampoco les digo que tienen que bajar de peso para llevar el traje. Para mí lo importante es la actitud y que las características de la candidata sean las que necesito para mi fantasía. Yo me dejo llevar por las impresiones, no por un casting. Puedes encontrarte a la chica ideal en cualquier lugar, como me ocurre con la inspiración. En el caso de María José, coincidí con ella en el Carnaval de Los Cristianos y me encantó. Prueba de ello es que repetimos dos años seguidos.

¿Cómo empezó Jorge González en este mundo?

La Gala de elección de la Reina del Carnaval me gusta desde que tengo uso de razón. Cuando tenía 10 años, me grabaron la gala de 2001: Odisea en el espacio. La vi tantas veces, que destrocé la cita. Comencé a ahorrar dinero porque quería presentar una candidata, empezando por la Gala infantil. Además, todo lo que he estudiado está relacionado con el arte y el diseño. Un día, conseguí un patrocinador y me lancé a la piscina. Y aquí estoy.

¿Qué espera de los nuevos directores de la Gala, los diseñadores Marcos y María?

No espero nada. Les deseo muchísima suerte y sé que la Gala de este año será maravillosa. Además, han estado muy preocupados por las necesidades de los diseñadores y de las candidatas.

¿Cree que el jurado para elegir la Reina del Carnaval debería ser más especializado?

Pues creo que no. Pienso todo lo contrario, que mientras más variado, mucho mejor. Como mínimo, debe estar formado por el mismo número de candidatas que se suben al escenario.

¿Considera que también debería votar el público desde sus casas?

A mí me gustaría, pero siempre y cuando fuera un voto complementario al del jurado que está en el Recinto Ferial, que es el que ve de cerca los trajes. Yo creo que es necesario dar voz al público.

¿Qué mejoraría usted en el espectáculo de elección de la Reina del Carnaval chicharrero?

A este espectáculo le hace falta una mejora en la producción, tanto audiovisual como en el propio escenario. Me encantaría que la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tuviese el mismo despliegue técnico y de calidad que, por ejemplo, Eurovisión. Creo que se lo merece. Mejoraría muchísimo la imagen de este acto que se tiene desde el exterior.

¿Quién le gustaría que actuase en la Gala?

Gloria Estefan.

¿Apoya la creación de una Gala del Rey del Carnaval?

Si hay demanda, pues sí.