Voto de confianza a la 'final a pie'

Los representantes de las murgas consultadas están de acuerdo con la ampliación del aforo. Otra cosa es que algunos lamenten que las familias o las aficiones no se vayan a poder sentar juntas al tratarse de entradas numeradas.

E Josechu Álvarez (La Traviata). Reconoce que si a los 5 euros que cuesta asistir a la final de pie se le suma lo que cuestan "las medias compresivas, el tratamiento para las varices, las plantillas ortopédicas, el bote de Voltadol Forte y un calzado cómodo... la verdad es que sale caro".

E Lali Carvajal (Diabólicas). Cree que es una "locura" poner tantas plazas de pie y rechaza numerar las localidades: "Si son numeradas e internet te deja comprar seis localidades por persona... ¿qué hago si somos 10 amigos". Para evitar la reventa, sugiere entradas nominales.

E Juanka López (Trapaseros). Celebra que las entradas sean numeradas y resta importancia a verla de pie: "Yo la viví de pie porque no encontraba sitio". La parte negativa, a su juicio, es que las aficiones estarán repartidas por todo el recinto.

E Jose Otero (Triqui). Considera que la ampliación del aforo permitirá que haya "menos gente que se quede sin entrada", y ve positiva la bajada de precio, aunque sea de pie: "Muchos se pasan la final bailando los pasacalles y despedidas". Celebra que los asientos sean numerados, aunque las aficiones no se podrán sentarse juntas.

E Primi Rodríguez (Bambones). Invita a Fiestas a replantearse esta "metedura de pata". Advierte que va a haber más gente de pie que sentada. "La final hay que escucharla sentado y que sean las murgas las que te pongan de pie".

E Tere Reyes (Marchilongas). Difiere de la decisión adoptada, pues más allá de que se pongan las entradas de final a pie a un precio popular, disiente con que el hecho de que el público tenga que pasar siete u ocho horas de pie.

E Manolo Peña (Mamelucos). Admite que las nuevas ideas "siempre hay que probarlas. Será el resultado final el que diga si vale la pena mantenerla en el tiempo, o por el contrario no".

E Tania Fernández (MasQlocas). Se muestra sorprendida del aforo planteado por temas de seguridad, "cuando a los grupos les aplican normas estrictas para controlar los atrezzos". "El concejal me dijo que iban a poner 2.000 personas de pie, pero serán 5.000 de 9.000". Celebra la ampliación porque beneficia a quien antes no conseguía entradas. Pide que se dé a los grupos el mismo tipo: todos sentados o todos de pie. Y hace una reflexión: "No sé si es una iniciativa por y para el pueblo o para llenar las arcas un fisquito más". Alaba que las entradas sean numeradas "para acabar con las colas y las trifulcas por un sitio".

E Fino Díaz (Ni Pico). No le parece mal que se amplíe el aforo si eso se traduce en más facilidades para quienes se quedaban antes sin entrada. Desconoce si la decisión se adopta para recaudar más dinero o para evitar las colas.

E Lolo García (Chinchosos). "Todo lo que sea bueno para mejorar esta fiesta tiene mi apoyo. Si el público está dispuesto a estar de pie a mitad de precio, fenomenal; es quien debe opinar", a la vez que es partidario de haber puesto más sillas y todas las entradas a 5 euros.

E Tatiana García (Desatadas). Aprueba el aumento de plazas aunque sean de pie. "La mayoría se pasa los pasacalles y despedida de pie, por lo que no lo veo tan mal...". Sobre las entradas numeradas, lo ve positivo ante las colas, pero teme que familias o aficiones no se sienten juntas.

E Salvador Quintero (Cascarrabias). Cree que la decisión atiende las demandas de otros años y facilita que entre más público. "Esperamos y deseamos que sea para bien y todos estén contentos".

E Javier Lemus (Zeta-Zetas). Admite el acierto: "Más entradas a la venta, más personas en el recinto, más baratas y el sitio ideal para esos que solo van a escuchar a su murga...". "Al fin y al cabo cada año vemos la final llena de gente de pie en los pasillos. Este año tendrán su sitio para estar de pie y ganaremos en seguridad".