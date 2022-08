El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, advirtió ayer de que el encuentro que previsiblemente tendrá lugar este fin de semana entre el presidente canario, Ángel Víctor Torres, con Pedro Sánchez en el palacio de La Mareta en Lanzarote, donde este último veranea, «será un nuevo fracaso para Canarias si solo se queda en una foto protocolaria y no termina con compromisos ciertos para las Islas».

Para el también senador por la Comunidad Autónoma, que ayer participó en La Palma en los actos con motivo de la celebración de la festividad de Las Nieves, «esa reunión no puede ser un paripé; hay asuntos para Canarias, y especialmente para La Palma, que son vitales y no es concebible que de esa reunión no salgan compromisos firmes, con fecha de ejecución y aplicación». Así, apuntó que es necesario que se concrete el compromiso de ambos dirigentes «con el pueblo de La Palma» y recordó que «existe una propuesta de resolución aprobada por el Congreso de los Diputados que solo depende de la voluntad política del PSOE para aplicarla y que permitiría la deducción del 60% en la declaración de la renta para todos los palmeros durante los próximos 10 años».

«Se trata», continuó, «de una medida justa y es el impulso que necesita la isla para mantener y atraer población y para reactivar la economía de la isla» y, por lo tanto, de esa reunión debe salir ese compromiso firme que supone, en un sueldo medio, una inyección mensual de más de 300 euros para todos los palmeros.

Asimismo, Clavijo señaló que ese encuentro «no puede concluir» sin que se anuncie el acuerdo para que el transporte en guagua en todas las islas quede bonificado al 100% y no al 50% como hasta ahora. «No es justo, no es de recibo y no tiene justificación alguna que en Baleares y Península los trenes sean gratis y en Canarias, donde no tenemos trenes, no se aplique a las guaguas que son nuestros trenes», y por ello advirtió que Torres «no puede seguir tapando y justificando el desprecio de Sánchez porque se debe a los canarios y no a su presidente» y lo conminó «a que sea valiente».