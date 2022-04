Los cuatro diputados de Sí Podemos Canarias se han ausentado este jueves del acto solemne de celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía como muestra de repulsa a la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar el acta al parlamentario Alberto Rodríguez.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, acompañado del resto de diputados del grupo (Noemí Santana, María del Río y Francisco Déniz), ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que ayer se registró una petición para reunirse con Meritxell Batet, encuentro que finalmente no se ha producido.

El encuentro no ha sido posible porque no se ha gestionado dicha entrevista "no sabemos si por falta de voluntad política", ha indicado Marrero, quien ha asegurado que se califica por sí mismo el que una persona hable de diálogo en su intervención ante la Cámara pero luego no lo practique.

No obstante, el grupo parlamentario no quiere poner el acento en la ausencia de reunión sino en la repulsa ante la decisión de Batet en octubre de 2021 de dejar a Alberto Rodríguez fuera del Congreso de los Diputados, lo que ha dejado sin representante a 65.000 votantes de Santa Cruz de Tenerife.

Sí Podemos considera que la presidenta del Congreso adoptó una decisión política en la que se extralimitó en sus funciones pese a contar con informes "contundentes" de los letrados de la Cámara que argumentaban que no era necesario desposeer al diputado de su acta, tras la condena a un mes de inhabilitación por una patada a un policía durante una protesta en La Laguna.

Al respecto, Manuel Marrero ha recordado que incluso el Tribunal Constitucional pidió al Supremo que actuara con proporcionalidad y de forma favorable al entonces diputado.