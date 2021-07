Francia sí tiene en cuenta los especiales regímenes fiscales de sus regiones de ultramar a la hora de calcular su Producto Interior Bruto (PIB). A diferencia de España con Canarias, París no hincha la riqueza de Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa, Reunión y Mayotte, cinco territorios que comparten con las Islas el estatus de Región Ultraperiférica de la Unión Europea. El PIB de estas cinco RUP francesas se ajusta mucho más a la realidad de lo que lo hace la cifra que España calcula para el Archipiélago. Un problema que no se reduce a un simple error estadístico, sino que tiene graves consecuencias. Canarias perdió alrededor de 840 millones de euros de los fondos europeos entre 2014 y 2020 porque el Estado le imputó al PIB regional 1.835 millones de más al no reparar en que los impuestos en las Islas son más bajos que en el resto del país. Bruselas vio que el Archipiélago era más rico –el PIB es el principal indicador de la riqueza de un territorio– de lo que en realidad era, con lo que le tocó menos dinero en el reparto de los fondos comunitarios.

El estudio El PIB de Canarias y de sus economías insulares, de Domingo Jesús Lorenzo Díaz, profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna, ha sacado a la luz que Madrid también pasa por alto el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma en el cálculo del PIB regional. El PIB de cada una de las 17 autonomías es el resultado de sumar el valor de los bienes y servicios producidos en la región a los impuestos aplicados a los productos. En el caso de los tributos, la cifra más importante es la del impuesto indirecto que grava el consumo, es decir, el IVA en la Península y Baleares y el IGIC en Canarias. El tipo general del IVA es el 21%, mientras que el del IGIC es el 7%, tres veces menos. En las Islas se paga menos impuesto al consumo en virtud de su REF, el fuero regional que, al amparo de Bruselas, compensa los mayores costes de la insularidad y, sobre todo, de la lejanía respecto del continente. Una notable diferencia que, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística no tiene en cuenta al calcular el PIB del Archipiélago.

La Hacienda regional prepara una mesa de expertos para ver a fondo el asunto y elevarlo al Estado

El INE hace tabla rasa y estima la cuantía correspondiente a los impuestos en cada uno de los PIB autonómicos a partir de una regla proporcional. Sin distinción alguna, es decir, trata a Canarias como si aquí también se aplicara el IVA en lugar del IGIC. Dicho de otro modo: infla de forma artificiosa el PIB –la riqueza– de la Comunidad Autónoma. Esto es lo que causó que en el reparto de los fondos comunitarios para el período 2014-2020 la región apareciera a ojo de Bruselas como más rica de lo que en verdad era y, en última instancia, se perdieran 840 millones. Y este es el error que Francia no comete al calcular el PIB de sus territorios de ultramar, que como Canarias también tienen impuestos más bajos para compensar sus peores condiciones para la actividad económica.

A diferencia del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia «aplica otro criterio de asignación de los impuestos netos sobre los productos en sus regiones de ultramar, dada la especificidad de sus sistemas fiscales», reza el estudio de Lorenzo Díaz. De tal manera que el peso de los impuestos en los PIB de estas cinco RUP francesas «es muy inferior al conjunto de Francia». En otras palabras: París sí atiende a las particularidades fiscales de sus distintos territorios, con lo que el dato del PIB es más fiel que el de Canarias –no está hinchado– y evita que sus regiones pierdan fondos o ayudas europeas por aparentar más ricas de lo que son. En definitiva, y de nuevo a diferencia de España, Francia hace caso a lo que dice el Sistema Europeo de Cuentas, que permite a los Estados miembros excluir a los territorios con regímenes especiales de la asignación proporcional de impuestos: «Se pueden utilizar otros métodos en el caso de territorios que tengan sistemas fiscales específicos que dan lugar a tipos impositivos y subvenciones sobre los productos muy diferentes dentro de un mismo país».

La Consejería de Hacienda está preparando una mesa de expertos, con economistas y técnicos del Istac, para analizar a fondo este asunto, llegar a un consenso y elevar las conclusiones al Estado. No obstante, el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, ha avanzado que el estudio de Lorenzo Díaz es «robusto» y que resulta «evidente» que el PIB está «inflado» en la parte de los impuestos.