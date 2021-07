La Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística dibuja un escenario nada halagüeño en Canarias. El Archipiélago encabeza el triste ranking de población con carencias materiales severas –en especiales dificultades socioeconómicas– y en riesgo de pobreza. Y no solo esto. Las Islas también son la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de familias con muchas dificultades para llegar a fin de mes sin pasar estrecheces. Así pues, los progresos de los últimos años, en los que se habían reducido poco a poco estos malos indicadores sociales, han desaparecido de un plumazo con la crisis de la covid.

¿Cuántos canarios tienen dificultades a fin de mes?

Los menores niveles de renta de los canarios los dejan con menores posibilidades de ahorro y de gasto, es decir, de consumo. Casi el 16% de los canarios –16 de cada cien– tiene «muchas dificultades» para llegar a fin de mes, seis puntos por encima de la media nacional y el porcentaje más alto de toda España. Estos son los isleños, cabe insistir, que tienen «muchas dificultades» para pasar el mes por sus bajos ingresos, pero el porcentaje se eleva hasta el 67% –de nuevo el más alto del país– si se considera a los ciudadanos que sufren «algún tipo de dificultad» para llegar a fin de mes. En consecuencia, cerca de siete de cada diez canarios se ven en problemas para cubrir gastos por su bajo salario, pensión o ayuda. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de un porcentaje extraordinariamente alto basta con apuntar que en La Rioja son menos de un 28% los ciudadanos que tienen alguna dificultad para superar el mes. Siete de cada diez en las Islas y menos de tres de cada diez en La Rioja.

¿Cuántas familias tienen dificultades a fin de mes?

Las dificultades económicas de los canarios se trasladan, claro, a los hogares. El Archipiélago también soporta los porcentajes más elevados de familias con mucha dificultad para llegar a fin de mes –el 18%, casi dos de cada diez hogares– y con algún tipo de dificultad –el 67%, de nuevo cerca de siete de cada diez familias–. Las medias nacionales se reducen al 10 y el 44%, muy por debajo de las tasas que padecen las Islas.

¿Qué gastos no pueden afrontar las familias del Archipiélago?

Canarias es también la Comunidad Autónoma con los mayores porcentajes de personas sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; que no pueden permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; que sufren retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal; y que no pueden permitirse disponer de un automóvil. Más en detalle, hasta un 47% de los canarios –prácticamente uno de cada dos, es decir, la mitad de la población– no puede darse el lujo de disfrutar de al menos una semana de asueto al año. El porcentaje creció en más de 11 puntos de 2019 a 2020 y es 13 puntos superior a la media nacional, que ya de por sí es alta con un 34%. Llama la atención la comparación con la situación en el País Vasco, región eminentemente industrial y que, por tanto, ha sufrido menos en su economía el impacto de la pandemia, y ello sin tener en cuenta que la renta media de los hogares de Euskadi es notablemente superior a la de las familias del Archipiélago. Sea como sea, apenas el 18% de los vascos no puede permitirse esa semana de vacaciones. En otras palabras: mientras que la mitad de los canarios no tendrá vacaciones o las tendrá en su domicilio, en la autonomía del norte peninsular la cifra se reduce a menos de dos de cada diez ciudadanos. Además, el 63% de los isleños no tiene margen para afrontar gastos imprevistos, es decir, no tiene dinero para cambiar la lavadora o cualquier otro electrodoméstico sin antes reunir para ello durante meses, otra vez el porcentaje más alto del país –la media nacional es del 35%–. Uno de cada diez no puede mantener un coche –la media es del 5%, la mitad– y hasta un 22%, más de dos de cada diez, se ha retrasado en pagos relacionados con el hogar –la hipoteca, el agua, la luz, el gas...– en los últimos doce meses.

¿Qué gastos no pueden afrontar los hogares del Archipiélago?

Una vez más, esa incapacidad de los canarios para los gastos imprevistos, los recibos de la casa o el disfrute de unas merecidas vacaciones se traslada a sus familias, que sufren mayores penurias económicas que, en general, las del resto del país. La Comunidad Autónoma tiene los mayores porcentajes de hogares que no pueden pagarse ni una semana de vacaciones –49%, la mitad, frente al 34% de España–; que no pueden hacer frente a gastos imprevistos –64% frente al 35% de media–; que han sufrido retrasos en facturas del hogar –21% en las Islas por solamente un 11% en el país–; que no tienen para mantener un coche –12% frente al 5% nacional–; y que ni siquiera pueden permitirse el dudoso lujo de tener un ordenador personal, algo fundamental para la formación de los más pequeños –11% frente al 6% en España–.

¿Por qué los canarios no pueden hacer frente a la crisis?

Tras la peor situación de los canarios y sus familias están los bajos niveles de ingresos –bajísimos en comparación con los de las regiones más ricas del país– que caracterizan a la sociedad isleña. La renta media per cápita en el Archipiélago apenas llega a 9.935 euros, cuando la cuantía media en España alcanza los 12.292 euros. Y no son mejores, claro, los números de la renta media por hogar. Una familia canaria se maneja con 25.855 euros de media al año, cuando los recursos medios de un hogar español se elevan hasta 30.690 euros.

¿Cuántos isleños están en riesgo de pobreza?

Así las cosas, no resulta tan extraño que hasta un 30% de los canarios esté en riesgo de pobreza, esto es, 30 de cada cien o tres de cada diez. Un triste porcentaje que triplica al de la Comunidad Foral de Navarra –donde los ciudadanos en riesgo de pobreza no llegan al 10%– y que supera en casi diez puntos la media estatal.

¿Cuántos isleños están en riesgo de exclusión?

En línea con lo anterior, el riesgo de pobreza o exclusión social medido bajo los criterios de la tasa Arope alcanza al 36% de la población, diez puntos más que en España. Sufriendo carencias severas está el 11% de los canarios, cuatro puntos más que la media nacional.